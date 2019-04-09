Российские зрители увидят «Чернобыль» в мае

С 7 мая в Амедиатеке
можно будет посмотреть мини-сериал НВО «Чернобыль»
о событиях 1986 года, когда произошла авария на Чернобыльской АЭС, которая привела к гибели более 30 человек и масштабной экологической катастрофе. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.
Главную роль – учёного Валерия Легасова, который одним из первых прибыл на место аварии, входил в правительственную комиссию по расследованию её причин, а затем выступал с итоговым докладом на конференции экспертов МАГАТЭ, – играет Джаред Харрис
.
Стеллан Скарсгард
предстанет в качестве Председателя Совета Министров СССР Бориса Щербины
. Он возглавлял комиссию по ликвидации последствий аварии. Эмили Уотсон
воплотила образ физика-ядерщика Ульяну Хомюк, взявшейся за выяснение причины взрыва несмотря на риск, связанный с разглашением государственной тайны.
Сценарий для «Чернобыля» написал Крэйг Мазин
(«Белоснежка и охотник 2»
), а режиссёром выступил швед Йохан Ренк
(«Во все тяжкие»
).