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Российские зрители увидят «Чернобыль» в мае

9 апреля
2019 год

Новости кино >>
9 апреля 2019
С 7 мая в Амедиатеке можно будет посмотреть мини-сериал НВО «Чернобыль» о событиях 1986 года, когда произошла авария на Чернобыльской АЭС, которая привела к гибели более 30 человек и масштабной экологической катастрофе. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Российские зрители увидят «Чернобыль» в мае

Главную роль – учёного Валерия Легасова, который одним из первых прибыл на место аварии, входил в правительственную комиссию по расследованию её причин, а затем выступал с итоговым докладом на конференции экспертов МАГАТЭ, – играет Джаред Харрис.

Стеллан Скарсгард предстанет в качестве Председателя Совета Министров СССР Бориса Щербины. Он возглавлял комиссию по ликвидации последствий аварии. Эмили Уотсон воплотила образ физика-ядерщика Ульяну Хомюк, взявшейся за выяснение причины взрыва несмотря на риск, связанный с разглашением государственной тайны.

Сценарий для «Чернобыля» написал Крэйг Мазин («Белоснежка и охотник 2»), а режиссёром выступил швед Йохан Ренк («Во все тяжкие»).

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