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Джулианна Мур расскажет «Историю Лизи»

9 апреля
2019 год

Новости кино >>
9 апреля 2019
Джулианна Мур дебютирует на телевидении в восьмисерийной экранизации романа Стивена Кинга «История Лизи», уверяет Variety.

Сериал заказал онлайн-кинотеатр Apple. За адаптацию отвечает сам писатель, а продюсерские функции взял на себя Джей Джей Абрамс вместе со своей компанией Bad Robot Productions.


Кинг посвятил роман, изданный в 2006 году, супруге Табите. Это рассказ о вдове известного писателя Скотта Лэндона, которая спустя два года после его смерти всё ещё никак не может привыкнуть жить без него и сталкивается с целым букетом проблем. У старшей сестры психическое обострение, самой героине докучают литературоведы, стремящиеся заполучить наследие Скотта, да ещё её начинают преследовать незнакомец и нечто зловещее, прозванное мужем Длинным Мальчиком.
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