Джулианна Мур расскажет «Историю Лизи»

Джулианна Мур
дебютирует на телевидении в восьмисерийной экранизации романа Стивена Кинга «История Лизи»
, уверяет Variety
.
Сериал заказал онлайн-кинотеатр Apple. За адаптацию отвечает сам писатель, а продюсерские функции взял на себя Джей Джей Абрамс
вместе со своей компанией Bad Robot Productions.
Кинг посвятил роман, изданный в 2006 году, супруге Табите
. Это рассказ о вдове известного писателя Скотта Лэндона, которая спустя два года после его смерти всё ещё никак не может привыкнуть жить без него и сталкивается с целым букетом проблем. У старшей сестры психическое обострение, самой героине докучают литературоведы, стремящиеся заполучить наследие Скотта, да ещё её начинают преследовать незнакомец и нечто зловещее, прозванное мужем Длинным Мальчиком.