Джулианна Мур расскажет «Историю Лизи»

анонс

В список счастливчиков попали ещё 11 фильмов, которые получат финансовую поддержку в 2019 году.

«Ростов» с Артуром Смольяниновым и Иваном Охлобыстиным стартует на следующей неделе

9 апреля

В Москве и Санкт-Петербурге пройдёт фестиваль «Весенний уикенд БФМ»

Новые мультфильмы можно будет посмотреть с 12 по 14 апреля в киноцентре «Октябрь» и с 18 по 21 апреля в кинотеатре «Родина».