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Гран-при ДОКера получил «Хозяин оленей» Ксении Елян

9 апреля
2019 год

Новости кино >>
9 апреля 2019
8 апреля в московском киноцентре «Октябрь» завершился Пятый Международный фестиваль ДОКер, проходивший в столице с 3 по 8 апреля. Жюри фестиваля во главе с председателем Тома Бальме вручило Гран-при картине Ксении Елян «Хозяин оленей», ставшей единственной российской картиной в главном конкурсе смотра, уточняет пресс-служба ДОКера. Фильм снят в долганской общине, где живёт один из последних коренных народов, продолжающих традиционную кочевую жизнь на крайнем севере Сибири.

Приз зрительских симпатий получила австрийская автобиографическая драма Стефана Бохуна «Ты спишь, братец Якоб?», а лучшим фильмом программы об it-технологиях LET iT DOK!, организованной вместе с группой компаний ЛАНИТ, стал китайский хит «Народная республика желания» режиссёра Хао Ву, рассказывающий историю двух онлайн-звезд, которые родились и выросли в полной изоляции в китайской глуши, но добились славы и удачи.

Гран-при ДОКера получил «Хозяин оленей» Ксении Елян
фото: Пресс-служба фестиваля

Наградой за лучшую режиссуру отметили создателя канадско-израильской ленты «Услышь песнь мою, сестра» Данаю Элон. Лучший монтаж у «Диагноза» польского режиссёра Евы Подгорска, за операторскую работу наградили «14 яблок» из Тайваня и Мьянмы, а итальянские «Красивые вещи» обладают выдающимся звуком. «Санаторий», снятый Машей Осиповой в Нидерландах, признан короткометражным фильмом года. Особого упоминания жюри удостоены колумбийский «Лапю», индийский «Петух», польская «Дамба» и марокканская «Семья в отречении».

Фильмом закрытия фестиваля в Москве стала анимационная картина Алексея Вахрушева «Книга моря» о морских охотниках Чукотки, которые добывают зверя в холодных водах Берингова пролива. Фильм был показан после церемонии закрытия фестиваля, ведущими которой стали продюсер фестиваля Анастасия Грищенко и актёр Анатолий Белый.
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Гран-при ДОКера получил «Хозяин оленей» Ксении Елян фотографии
Гран-при ДОКера получил «Хозяин оленей» Ксении Елян фотографии
Гран-при ДОКера получил «Хозяин оленей» Ксении Елян фотографии
Гран-при ДОКера получил «Хозяин оленей» Ксении Елян фотографии
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