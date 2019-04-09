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Фонд кино поддержит «Сердце Пармы», «Миллиард» и вторую часть «Последнего богатыря»

9 апреля
2019 год

Новости кино >>
9 апреля 2019
По итогам заседания совета Фонда кино, прошедшего в начале апреля под председательством советника Президента РФ по культуре Владимира Толстого, был утверждён список из 14 проектов девяти кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства, которые получат финансовую поддержку от Фонда в текущем году.

«Последний богатырь»

Согласно информации, опубликованной на сайте некоммерческой организации, в список включены картины «Повелитель ветра» (ООО «Арт Пикчерс Студия»), «Чемпион мира» (ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова»), «Серебряные коньки», «Миллиард» (ООО «Централ Партнершип»), «Бука», «Барбоскины на даче», «Конёк-Горбунок», «Иван Царевич и Серый Волк-4» (ООО «Кинокомпания «СТВ»), «Последний богатырь 2» (АО «ВБД Груп»), «Девятаев» (ООО «ТаББаК»), «Опасная вода» (ООО «Нон-Стоп Продакшн»), «Сердце Пармы» (ООО «Продюсерская фирма Игоря Толстунова»), «Пальмира» и «Битва» (ООО «Творческо-производственнное объединение «РОК»).

Все проекты прошли тщательный конкурсный отбор, были оценены Сценарной рабочей группой и Экспертным советом Фонда кино на основе представленных кинокомпаниями материалов, а также презентаций во время очной защиты кинопроектов.
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