Фонд кино поддержит «Сердце Пармы», «Миллиард» и вторую часть «Последнего богатыря»

По итогам заседания совета Фонда кино, прошедшего в начале апреля под председательством советника Президента РФ по культуре Владимира Толстого
, был утверждён список из 14 проектов девяти кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства, которые получат финансовую поддержку от Фонда в текущем году.
Согласно информации, опубликованной на сайте
некоммерческой организации, в список включены картины «Повелитель ветра»
(ООО «Арт Пикчерс Студия»), «Чемпион мира»
(ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова»), «Серебряные коньки»
, «Миллиард»
(ООО «Централ Партнершип»), «Бука»
, «Барбоскины на даче»
, «Конёк-Горбунок»
, «Иван Царевич и Серый Волк-4»
(ООО «Кинокомпания «СТВ»), «Последний богатырь 2»
(АО «ВБД Груп»), «Девятаев»
(ООО «ТаББаК»), «Опасная вода»
(ООО «Нон-Стоп Продакшн»), «Сердце Пармы»
(ООО «Продюсерская фирма Игоря Толстунова»), «Пальмира»
и «Битва»
(ООО «Творческо-производственнное объединение «РОК»).
Все проекты прошли тщательный конкурсный отбор, были оценены Сценарной рабочей группой и Экспертным советом Фонда кино на основе представленных кинокомпаниями материалов, а также презентаций во время очной защиты кинопроектов.