Объявлены победители Казанского фестиваля мусульманского кино

Гран-при XV Казанского международного фестиваля мусульманского кино завоевал фильм «Песнь древа» (Кыргызстан, Россия) режиссера Айбека Дайырбекова, эта же лента получила приз гильдии киноведов и кинокритиков России, сообщает пресс-служба смотра.
фото: Пресс-служба фестиваля
Лучшим режиссером был назван Семих Капланоглу за фильм «Зерно» (Турция), за операторскую работу наградили Юрия Данилова, снявшего татарстанскую картины «Байгал», лучшим сценаристом стал Бахтиер Каримов за фильм «Теснина» (Таджикистан).
В актерских категориях победу одержали Илаха Хасанова за фильм «Гранатовый сад» (Азербайджан) и Эмир Хаджихафизбегович, сыгравший в картине «Жаба» (Босния и Герцеговина, Македония, Сербия, Хорватия, Словения). Специального упоминания жюри удостоена лента «Йемен: репортеры – дети войны» (режиссер – Хадиджа Аль-Салями). Приз зрительских симпатий получил фильм «Супа Модо» (Кения, Германия).
Лучшим короткометражным игровым фильмом стала «Яркая луна» (Непал, режиссер – Абинаш Бикрам Шах), в блоке документального кино победу одержали короткометражная картина «Учитель» (Кыргызстан) режиссера Ибадыллы Аджибаева и полнометражная лента «Любимая» (Иран) Ясера Талеби.
Приз Президента Татарстана «За гуманизм в киноискусстве» был вручен представителям фильма «Найти Фэридэ» (Иран), режиссерами которого выступили Азаде Муссави и Куруш Атаи. Приз мэра Казани был вручен татарстанскому режиссеру Ильдару Ягафарову за фильм «Байгал».
Лучшим национальным фильмом стала картина Ильшата Рахимбая «Сложный узор», лучшим национальным фильмом для детей была признана лента Кронида Сазонова «Паук А4. Пропащие». Лучшим короткометражным национальным фильмом стала работа Амира Сальянова «Потерянный путь», лучшим документальным национальным фильмом назвали ленту Юрия Гвоздя «Духовные родники Татарстана».