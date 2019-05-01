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Финал «Мстителей» собрал 1 млрд рублей меньше, чем за три дня

1 мая
2019 год

Новости кино >>
1 мая 2019
Завершение саги о самых известных супергероях «Мстители: Финал», вышедшее в российский прокат 29 апреля, уже собрало 1 млрд рублей. На это фильму понадобилось чуть больше двух дней, свидетельствуют данные ЕАИС.

Финал «Мстителей» собрал 1 млрд рублей меньше, чем за три дня

Это самый быстрый миллиард в истории отечественного проката. Предыдущий рекорд был поставлен фильмом «Мстители: Война бесконечности», который преодолел эту отметку за неполные четыре дня, которые приходились на майские праздники. Всего в российском прокате лента собрала 1,9 млрд рублей. У «Финала» показатели будут, судя по всему выше.

Фильм «Мстители: Финал» также установил рекорд по сборам в первый день проката за всю историю кинопроката российского кинопроката, собрав 440 млн рублей. Картина также установила абсолютный рекорд по общей сумме предварительно проданных билетов – более 305 миллионов рублей.

Общие сборы ленты в мире на данный момент составляют 1,3 млрд долларов.
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