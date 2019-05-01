Финал «Мстителей» собрал 1 млрд рублей меньше, чем за три дня

Завершение саги о самых известных супергероях «Мстители: Финал
», вышедшее в российский прокат 29 апреля, уже собрало 1 млрд рублей. На это фильму понадобилось чуть больше двух дней, свидетельствуют данные ЕАИС.
Это самый быстрый миллиард в истории отечественного проката. Предыдущий рекорд был поставлен фильмом «Мстители: Война бесконечности
», который преодолел эту отметку за неполные четыре дня, которые приходились на майские праздники. Всего в российском прокате лента собрала 1,9 млрд рублей. У «Финала» показатели будут, судя по всему выше.
Фильм «Мстители: Финал» также установил рекорд по сборам в первый день проката за всю историю кинопроката российского кинопроката, собрав 440 млн рублей. Картина также установила абсолютный рекорд по общей сумме предварительно проданных билетов – более 305 миллионов рублей.
Общие сборы ленты
в мире на данный момент составляют 1,3 млрд долларов.