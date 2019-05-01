Фильм «Вий 3D
» выйдет в повторный прокат 22 августа этого года – релиз будет приурочен к выпуску продолжения «Тайна печати дракона
», сообщает компания «Наше кино», ответственная за прокат двух фильмов.
Картина «Вий 3D» выходила в российский прокат более четырех лет назад и стала самым кассовым фильмом 2014 года, собрав 1,2 млрд рублей. В основу его была положена повесть Николая Гоголя. Действие картины происходило в начале XVIII века, когда картограф Джонатан Грин совершает научное путешествие из Европы на Восток. Проследовав через Трансильванию и преодолев Карпатские горы, он попадает в затерянную среди непроходимых лесов деревушку. Народ, живущий здесь, не похож ни на один доселе виданный путешественником. Эти люди, оградив себя от остального мира глубоким рвом, наивно верят, что смогут уберечься от нечисти, не понимая, что она уже давно поселилась в их душах, и только ждет случая, чтобы вырваться наружу. Даже в страшном сне ученый-материалист не предполагал, что здесь ему уготована встреча с верным слугой дьявола.
Фильм «Тайна печати дракона» является продолжением «Вия 3D». В нем Джонатан Грин получает от Петра Первого заказ на изготовление карт Дальнего Востока России. Ему вновь предстоит долгий путь, полный невероятных приключений, который приведет его в Китай. Картограф столкнется с массой головокружительных открытий, неожиданных встреч с диковинными существами, китайскими принцессами, мастерами смертоносных боевых искусств и самим Лун-Ван, Царем всех драконов и Вием. В российский прокат фильм выйдет 19 сентября.