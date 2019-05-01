Фрида Кало станет героиней мультфильма

Жизнь и творчество мексиканской художницы Фриды Кало станет сюжетом для анимационного фильма, производством которого будут заниматься Lupus Films и Universal Content Group, сообщает Variety.
фото: lupusfilms.com
В мультфильме будут совмещены 2D анимация и элементы живого действия. Режиссером картины станет Палома Баэза, в прошлом году получившая премию BAFTA за короткометражный мультфильм «Противоположные полюса», а сейчас работающая над анимационной составляющей фильма своего мужа Алекса Гарленда.
По словам Баэзы, ее мексиканские корни помогут исследовать глубокую и сложную личность Фриды Кало. Как отметили в Lupus Films, история Фриды Кало «поразительно современна». В анимационной ленте попытаются разобраться в причинах, почему творчество Кало спустя много лет после ее смерти все еще будоражит людей, а также покажут развитие Кало как женщины и художницы.
«Мы рады, что рассказываем историю Фриды с помощью анимации, позволяющей нам запечатлеть яркую палитру ее работ, ее вдохновение, цвета и текстуры Мексики, и мы рады, что талантливый режиссер Палома Баеза разделяет нашу страсть к этому проекту», – сказано в заявлении управляющей Lupus Films Камиллы Дикин.