Венсан Кассель отправится в «Мир Дикого Запада»

Венсан Кассель
присоединился к актерскому составу третьего сезона сериала «Мир Дикого Запада
», сообщает Variety
.
Кого сыграет французский актер, держится в секрете. Ранее стало известно, что в третьем сезоне также появятся Аарон Пол
и Лина Уэйте
. Производство третьего сезона уже стартовало, на экраны он должен выйти не раньше 2020 года.
Первый сезон фантастического вестерна вышел на экраны в октябре 2016 года. Переработанная концепция одноименного фильма
Майкла Крайтона превратилась в дикий коктейль из «Бегущего по лезвию
», «Черного зеркала
» и «Парка Юрского периода
». Место действия – футуристический парк аттракционов с андроидами, где гости могут позволить себе все, что душе угодно. Над созданием сериала работают Джей Джей Абрамс
, Джерри Уайнтрауб
и Брайан Бёрк
выступят продюсерами сериала, шоураннером проекта является Джонатан Нолан
.