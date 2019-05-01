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Венсан Кассель отправится в «Мир Дикого Запада»

1 мая
2019 год

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1 мая 2019
Венсан Кассель присоединился к актерскому составу третьего сезона сериала «Мир Дикого Запада», сообщает Variety.

Венсан Кассель отправится в «Мир Дикого Запада»

Кого сыграет французский актер, держится в секрете. Ранее стало известно, что в третьем сезоне также появятся Аарон Пол и Лина Уэйте. Производство третьего сезона уже стартовало, на экраны он должен выйти не раньше 2020 года.

Первый сезон фантастического вестерна вышел на экраны в октябре 2016 года. Переработанная концепция одноименного фильма Майкла Крайтона превратилась в дикий коктейль из «Бегущего по лезвию», «Черного зеркала» и «Парка Юрского периода». Место действия – футуристический парк аттракционов с андроидами, где гости могут позволить себе все, что душе угодно. Над созданием сериала работают Джей Джей Абрамс, Джерри Уайнтрауб и Брайан Бёрк выступят продюсерами сериала, шоураннером проекта является Джонатан Нолан.
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