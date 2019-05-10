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Амандла Стенберг сыграет в сериале Дэмьена Шазелла

10 мая
2019 год

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10 мая 2019
Амандла Стенберг сыграет главную роль в восьмисерийной музыкальной драме «Водоворот» (The Eddy), которую создаёт Дэмьен Шазелл для стримингового сервиса Netflix по сценарию Джека Торна («Чудо»). Премьера сериала состоится в 2020 году, уточняет Variety.

Амандла Стенберг сыграет в сериале Дэмьена Шазелла
фото: teenvogue.com

В эпицентре сюжета телешоу окажутся современный парижский клуб и его владелец Эллиот (Андре Холланд). Стенберг воплотит образ его дочери-подростка Джулии, внезапно появляющейся в Париже. Иоанна Кулиг предстанет в качестве певицы Майи.

Съёмки стартуют этой весной во Франции. Вместе с Шазеллом, выступающим исполнительным продюсером сериала, эпизоды поставят Уда Беньямина («Божественные») и Алан Поул («Рим»). Музыку напишет Глен Баллард.
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Амандла Стенберг сыграет в сериале Дэмьена Шазелла фотографии
Амандла Стенберг сыграет в сериале Дэмьена Шазелла фотографии
Амандла Стенберг сыграет в сериале Дэмьена Шазелла фотографии
Амандла Стенберг сыграет в сериале Дэмьена Шазелла фотографии
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