Амандла Стенберг сыграет в сериале Дэмьена Шазелла

Амандла Стенберг
сыграет главную роль в восьмисерийной музыкальной драме «Водоворот»
(The Eddy), которую создаёт Дэмьен Шазелл
для стримингового сервиса Netflix по сценарию Джека Торна
(«Чудо»
). Премьера сериала состоится в 2020 году, уточняет Variety
.
В эпицентре сюжета телешоу окажутся современный парижский клуб и его владелец Эллиот (Андре Холланд
). Стенберг воплотит образ его дочери-подростка Джулии, внезапно появляющейся в Париже. Иоанна Кулиг
предстанет в качестве певицы Майи.
Съёмки стартуют этой весной во Франции. Вместе с Шазеллом, выступающим исполнительным продюсером сериала, эпизоды поставят Уда Беньямина
(«Божественные»
) и Алан Поул
(«Рим»
). Музыку напишет Глен Баллард
.