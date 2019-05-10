«Дождливый день в Нью-Йорке» Вуди Аллена покажут в Италии

«Дождливый день в Нью-Йорке» Вуди Аллена
выйдет в итальянский прокат. Согласно Variety
, лента появится на экранах благодаря местному дистрибьютору Lucky Red с 3 октября текущего года. Поддержат новую работу мэтра и прокатчики других европейских стран.
Романтическая комедия поведает о парочке молодых влюблённых в исполнении Тимоти Шаламе
и Селены Гомес
, которая приезжает в Нью-Йорк на выходные. В кадре также появятся Джуд Лоу
и Эль Фаннинг
, которые расскажут историю взаимоотношений взрослого мужчины и 19-летней девушки.
У себя на родине прокатчиком фильма, чьё производство завершилось год назад, должен был выступить Amazon, но компания открестилась от ленты из-за возобновившегося скандала, связанного с обвинением в адрес Аллена со стороны его дочери Дилан Фэрроу
. Впервые она обвинила своего приёмного отца в сексуальном насилии в 1992-м, когда ей было семь лет. Популярный режиссёр и актёр отрицает обвинения.
Под воздействием шумихи и голливудской «охоты на ведьм», связанной с именем пресловутого Харви Вайнштейна
, Шаламе, Гомес и Ребекка Холл
, также сыгравшая в «Дождливом дне в Нью-Йорке», пожертвовали гонорары за участие в картине благотворительным фондам по борьбе с насилием и несправедливостью. Лоу наоборот поддержал Аллена, назвав поступок Amazon «ужасным позором»
: «Я бы очень хотел увидеть фильм. Люди работали очень усердно, не покладая рук, и Аллен в том числе».