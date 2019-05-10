Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Дождливый день в Нью-Йорке» Вуди Аллена покажут в Италии

10 мая
2019 год

Новости кино >>
10 мая 2019
«Дождливый день в Нью-Йорке» Вуди Аллена выйдет в итальянский прокат. Согласно Variety, лента появится на экранах благодаря местному дистрибьютору Lucky Red с 3 октября текущего года. Поддержат новую работу мэтра и прокатчики других европейских стран.

Романтическая комедия поведает о парочке молодых влюблённых в исполнении Тимоти Шаламе и Селены Гомес, которая приезжает в Нью-Йорк на выходные. В кадре также появятся Джуд Лоу и Эль Фаннинг, которые расскажут историю взаимоотношений взрослого мужчины и 19-летней девушки.

Вуди Аллен
фото: variety.com

У себя на родине прокатчиком фильма, чьё производство завершилось год назад, должен был выступить Amazon, но компания открестилась от ленты из-за возобновившегося скандала, связанного с обвинением в адрес Аллена со стороны его дочери Дилан Фэрроу. Впервые она обвинила своего приёмного отца в сексуальном насилии в 1992-м, когда ей было семь лет. Популярный режиссёр и актёр отрицает обвинения.

Под воздействием шумихи и голливудской «охоты на ведьм», связанной с именем пресловутого Харви Вайнштейна, Шаламе, Гомес и Ребекка Холл, также сыгравшая в «Дождливом дне в Нью-Йорке», пожертвовали гонорары за участие в картине благотворительным фондам по борьбе с насилием и несправедливостью. Лоу наоборот поддержал Аллена, назвав поступок Amazon «ужасным позором»: «Я бы очень хотел увидеть фильм. Люди работали очень усердно, не покладая рук, и Аллен в том числе».
версия для печати
Ссылки по теме
Джуд Лоу снимется у Вуди Аллена
Эль Фаннинг и Селена Гомес снимутся у Вуди Аллена
Голливудские актёры дали обещание никогда больше не работать с Вуди Алленом
Поиск по меткам
Американское киноКомедия
персоны
Вуди АлленХарви ВайнштейнСелена ГомесДжуд ЛоуЭль ФаннингРебекка ХоллТимоти Шаламе

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Нелли Корниенко
9 мая ушла из жизни актриса Нелли Корниенко.
Ариф Меликов
9 мая ушёл из жизни композитор Ариф Меликов.
Евгений Крылатов
8 мая ушёл из жизни композитор Евгений Крылатов.
Лариса Маркарьян
2 мая ушла из жизни актриса Лариса Маркарьян.

День рождения >>

Тамара Алёшина
Леонид Бакштаев
Наталья Бондарчук
Наталья Высочанская
Хашим Гадоев
Ольга Лысенко
Андрей Савостьянов
Владимир Татосов
Андрей Хворов
Фред Астер
Марина Влади
Эмманюэль Дево
Анна Максвелл Мартин
Мари-Франс Пизье
Эльвир Попеско
Франсуаза Фабиан
все родившиеся 10 мая >>

Афиша кино >>

Братство
военный фильм, триллер
Россия, 2019
Дитя тьмы
детектив, драма, мистика, триллер, фильм ужасов
Канада, 2017
Играй или умри
триллер, фильм ужасов, экранизация
Бельгия, 2019
Маугли дикой планеты
детский фильм, комедия, научная фантастика, приключения
Франция, 2019
Отпетые мошенницы
комедия
США, 2019
Война Анны
военный фильм, драма
Россия, 2018
На Париж
военный фильм, исторический фильм, приключения
Россия, 2019
Дар
комедия, экранизация
Россия, 2018
Отель Мумбаи: Противостояние
драма, исторический фильм, криминальный фильм, триллер
Австралия, 2018
Проклятые
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
Коридор бессмертия
военная драма
Россия, 2019
Супергерои. Как всё начиналось
исторический фильм
Великобритания, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен