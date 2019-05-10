Кейт Уинслет станет «Чёрным красавчиком»

Кейт Уинслет
и Маккензи Фой
(«Щелкунчик и четыре королевства»
) присоединились к новой адаптации романа Анны Сьюэлл «Чёрный красавчик»
, уверяет THR
.
Эшли Эйвис
займёт режиссёрское кресло и напишет сценарий.
В отличие от первоисточника Чёрный красавчик, чьи мысли озвучит Уинслет, будет не упряжной лошадью, а диким мустангом, пойманным в прериях Вайоминга. Фой предстанет в образе 17-летней девушки, которой дружба с конём помогает справиться с потерей родителей.
На счету «Чёрного красавчика» десяток экранизаций. Впервые сюжет романа был перенесён на экран в 1921-м, а в 1994-м вышла версия с участием Шона Бина
, Дэвида Тьюлиса
и Алана Камминга
.