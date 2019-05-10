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Кейт Уинслет станет «Чёрным красавчиком»

10 мая
2019 год

Новости кино >>
10 мая 2019
Кейт Уинслет и Маккензи Фой («Щелкунчик и четыре королевства») присоединились к новой адаптации романа Анны Сьюэлл «Чёрный красавчик», уверяет THR.

Эшли Эйвис займёт режиссёрское кресло и напишет сценарий.


В отличие от первоисточника Чёрный красавчик, чьи мысли озвучит Уинслет, будет не упряжной лошадью, а диким мустангом, пойманным в прериях Вайоминга. Фой предстанет в образе 17-летней девушки, которой дружба с конём помогает справиться с потерей родителей.

На счету «Чёрного красавчика» десяток экранизаций. Впервые сюжет романа был перенесён на экран в 1921-м, а в 1994-м вышла версия с участием Шона Бина, Дэвида Тьюлиса и Алана Камминга.
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