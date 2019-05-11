Евгения Лоза и Александр Пашков снимаются в Киеве

В Киеве стартовали съёмки новой четырёхсерийной картины «День солнца» производства компании Eidetic Pictures совместно с компанией FilmStream. Режиссёрское кресло заняла Виктория Мельникова, уточняет пресс-служба канала «Украина», заказавшего мини-сериал.
По сюжету хозяйка галереи Анна Громова, узнав об измене мужа, уходит от него и подаёт на развод. Игорь готов на всё, чтобы удержать жену: он устраивает всё так, что после развода Анна остаётся ни с чем, а потом добирается и до её галереи. У женщины есть всего неделя, чтобы выплатить долги. Подруга Анны, опытный кризис-менеджер, предлагает ей организовать выставку знаменитого художника Вадима Хорса, который впервые за много лет вернулся в свой родной город. Анну и Вадима когда-то связывали романтические чувства, но потом он неожиданно уехал на учебу в Америку, бросив девушку. Для Анны предательство любимого человека стало шоком, от которого она так и не смогла оправиться. Она решает узнать у Вадима, что случилось 20 лет назад.
фото: Пресс-служба телеканала «Украина»
«Наша картина – о шансах на новую, настоящую жизнь, – рассказывает Мельникова. – Люди, которые совершили ошибки много лет назад, так или иначе должны платить за это. Наши герои живут не настоящей жизнью, а вымышленной. Каждый из них наполняет свою жизнь ложными смыслами и в какой-то момент теряются основные ценности. Смысла дальше продолжать что-либо нет, поэтому им предстоит отыскать новое».