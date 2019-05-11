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Евгения Лоза и Александр Пашков снимаются в Киеве

11 мая
2019 год

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11 мая 2019
В Киеве стартовали съёмки новой четырёхсерийной картины «День солнца» производства компании Eidetic Pictures совместно с компанией FilmStream. Режиссёрское кресло заняла Виктория Мельникова, уточняет пресс-служба канала «Украина», заказавшего мини-сериал.

По сюжету хозяйка галереи Анна Громова, узнав об измене мужа, уходит от него и подаёт на развод. Игорь готов на всё, чтобы удержать жену: он устраивает всё так, что после развода Анна остаётся ни с чем, а потом добирается и до её галереи. У женщины есть всего неделя, чтобы выплатить долги. Подруга Анны, опытный кризис-менеджер, предлагает ей организовать выставку знаменитого художника Вадима Хорса, который впервые за много лет вернулся в свой родной город. Анну и Вадима когда-то связывали романтические чувства, но потом он неожиданно уехал на учебу в Америку, бросив девушку. Для Анны предательство любимого человека стало шоком, от которого она так и не смогла оправиться. Она решает узнать у Вадима, что случилось 20 лет назад.

Евгения Лоза и Александр Пашков снимаются в Киеве
фото: Пресс-служба телеканала «Украина»

«Наша картина – о шансах на новую, настоящую жизнь, – рассказывает Мельникова. – Люди, которые совершили ошибки много лет назад, так или иначе должны платить за это. Наши герои живут не настоящей жизнью, а вымышленной. Каждый из них наполняет свою жизнь ложными смыслами и в какой-то момент теряются основные ценности. Смысла дальше продолжать что-либо нет, поэтому им предстоит отыскать новое».

В фильме снимаются Евгения Лоза, Александр Пашков, Виктор Васильев, Валерия Ходос, Ксения Данилова, Егор Козлов, Ирина Гришак, Елизавета Зайцева, Дмитрий Чернов и другие актёры. Оператором-постановщиком выступает Виталий Запорожченко. Съёмки проходят в Киеве и Киевской области.
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