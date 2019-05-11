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Крис Хемсворт внедрится в банду стриптизёров

11 мая
2019 год

Новости кино >>
11 мая 2019
Крис Хемсворт решил сыграть вместе с Тиффани Хэддиш в комедии «Глубоко под прикрытием» (Down Under Cover), уверяет Deadline.


Зрителям поведают о детективе, работающем под прикрытием с целью разоблачить банду австралийских стриптизёров, подозреваемых в серии крупных ограблений казино. Его напарницей становится своенравная женщина, привыкшая работать в одиночку. Вместе этому маловероятному дуэту предстоит раскрыть дело, которое сильно может повлиять на их дальнейшую карьеру.

Над сценарием работает Питер Хоар («Кевин подождёт»), режиссёрское кресло пока никто не занял.
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