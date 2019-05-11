Крис Хемсворт внедрится в банду стриптизёров

Крис Хемсворт
решил сыграть вместе с Тиффани Хэддиш
в комедии «Глубоко под прикрытием»
(Down Under Cover), уверяет Deadline
.
Зрителям поведают о детективе, работающем под прикрытием с целью разоблачить банду австралийских стриптизёров, подозреваемых в серии крупных ограблений казино. Его напарницей становится своенравная женщина, привыкшая работать в одиночку. Вместе этому маловероятному дуэту предстоит раскрыть дело, которое сильно может повлиять на их дальнейшую карьеру.
Над сценарием работает Питер Хоар
(«Кевин подождёт»
), режиссёрское кресло пока никто не занял.