Ричард Мэдден обретёт вечность

Ричард Мэдден
может присоединиться к Анджелине Джоли
и Кумэйлу Нанджиани
в марвеловском кинокомиксе «Вечные»
. Согласно THR
, звезда «Игры престолов»
, скорее всего, воплотит образ Икариса.
Вечные, придуманные Джеком Кёрби
, — это раса сверхлюдей, созданная инопланетными существами Целестиалами для защиты Земли. Их антагонистами являются Девианты, вражда с которыми постоянно угрожает жизни невинных людей. Сюжет картины сосредоточится на истории любви между Икарисом и Серси.
Ленту поставит Хлоя Чжао
(«Наездник»
) по сценарию Мэттью
и Райана Фирпо
.