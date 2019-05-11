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Ричард Мэдден обретёт вечность

11 мая
2019 год

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11 мая 2019
Ричард Мэдден может присоединиться к Анджелине Джоли и Кумэйлу Нанджиани в марвеловском кинокомиксе «Вечные». Согласно THR, звезда «Игры престолов», скорее всего, воплотит образ Икариса.

Ричард Мэдден обретёт вечность
фото: movieweb.com

Вечные, придуманные Джеком Кёрби, — это раса сверхлюдей, созданная инопланетными существами Целестиалами для защиты Земли. Их антагонистами являются Девианты, вражда с которыми постоянно угрожает жизни невинных людей. Сюжет картины сосредоточится на истории любви между Икарисом и Серси.

Ленту поставит Хлоя Чжао («Наездник») по сценарию Мэттью и Райана Фирпо.
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