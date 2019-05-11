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Дэвид С. Гойер вернёт зрителям «Восставшего из ада»

11 мая
2019 год

Новости кино >>
11 мая 2019
«Восставший из ада», снятый британским писателем-фантастом, сценаристом и режиссёром Клайвом Баркером по его собственной новелле в далёком 1987-м, всё-таки обзаведётся ремейком, уверяет Deadline.

Сценарий к картине напишет поклонник оригинала Дэвид С. Гойер, он же числится продюсером. За производство отвечает компания Spyglass Media Group.


Зрителям вновь предстоит познакомиться с Фрэнком, всю свою сознательную жизнь искавшим смысл жизни. Однажды он приобрёл на восточном базаре старинную шкатулку Лемаршана, которая по легенде может вызвать сенобитов, демонов Внешней Тьмы, способных доставить неописуемые наслаждения. Но в итоге Фрэнка постигает печальная участь жертвы Пинхеда и его зловещих напарников.

Сам Баркер ещё пять лет назад говорил о возможном перезапуске своей хоррор-серии. По его замыслу, история должна была начаться на Острове Дьявола, где француз Лемаршан создаст шкатулку, вызывающую Пинхеда.
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