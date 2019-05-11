Дэвид С. Гойер вернёт зрителям «Восставшего из ада»

«Восставший из ада»
, снятый британским писателем-фантастом, сценаристом и режиссёром Клайвом Баркером
по его собственной новелле в далёком 1987-м, всё-таки обзаведётся ремейком, уверяет Deadline
.
Сценарий к картине напишет поклонник оригинала Дэвид С. Гойер
, он же числится продюсером. За производство отвечает компания Spyglass Media Group.
Зрителям вновь предстоит познакомиться с Фрэнком, всю свою сознательную жизнь искавшим смысл жизни. Однажды он приобрёл на восточном базаре старинную шкатулку Лемаршана, которая по легенде может вызвать сенобитов, демонов Внешней Тьмы, способных доставить неописуемые наслаждения. Но в итоге Фрэнка постигает печальная участь жертвы Пинхеда и его зловещих напарников.
Сам Баркер ещё пять лет назад говорил о возможном перезапуске своей хоррор-серии. По его замыслу, история должна была начаться на Острове Дьявола, где француз Лемаршан создаст шкатулку, вызывающую Пинхеда.