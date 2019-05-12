Вингу Рэймсу исполнилось 60 лет

Ирвинг Рамзес Рэймс родился 12 мая 1959 года в Гарлеме в семье автомеханика и домохозяйки. В 1983-м окончил Школу сценического искусства и Джуллиардовскую школу в Нью-Йорке, затем продолжал обучение в актёрских студиях. Играл в театрах, как на Бродвее, так и в менее значительных.
На телевидении дебютировал в 1984-м ролью отца писателя Джеймса Болдуина в его автобиографическом фильме «Иди, скажи горам». С середины 80-х часто появлялся в сериалах («Криминальная история», «Полиция Майами: Отдел нравов», «Скорая помощь»). Кинодебют актёра состоялся в 1986-м, когда он сыграл Джека в «Родном сыне». Получил известность благодаря ролям вьетнамских ветеранов в бродвейской постановке «Зимние мальчики» и таких фильмах, как «Военные потери» и «Лестница Иакова».
фото: в образе Марселласа Уоллеса
В 1994-м Винг Рэймс прославился образом Марселласа Уоллеса в культовом «Криминальном чтиве». Спустя два года он закрепил свой звёздный статус первым появлением в роли Лютера Стикелла в киносерии «Миссия невыполнима». На его счету 130 работ в кино, анимации, игровой индустрии и на телевидении. В частности, его можно увидеть в таких фильмах, как «Воздушная тюрьма», «Стриптиз», «Воскрешая мертвецов», «Патти Херст», «Полёт "Нарушителя"», «Люди под лестницей», «Стой! Или моя мама будет стрелять», «Дейв», «Поцелуй смерти», «Роузвуд», «Вне поля зрения», «Западня», «Малыш», «Рассвет мертвецов», «День мертвецов», «Отправь их в ад, Мэлоун!», «Суррогаты», «Пираньи 3D», «Солдаты удачи» и «Стражи Галактики. Часть 2». Его голосом говорят персонажи мультфильмов «Последняя фантазия», «Лило и Стич», а также в играх Mission: Impossible — Operation Surma, Driv3r и Call of Duty: WWII.
Обладатель пять наград, включая «Золотой Глобус» за роль в картине «Дон Кинг: Только в Америке», который он отдал Джеку Леммону, также номинированному на эту премию.