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Джон Литгоу наймёт Перри Мэйсона

12 мая
2019 год

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12 мая 2019
Джон Литгоу присоединился к детективному мини-сериалу «Перри Мэйсон», который задумал для HBO Роберт Дауни-младший вместе с автором «Настоящего детектива» Ником Пиццолатто. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Актёр воплотит образ Элиаса Бирчарда Джонатана, наставника Мэйсона. Он нанимает успешного лос-анджелесского адвоката для расследования дела о похищении ребёнка. Титульную роль вместо Дауни-младшего, решившего ограничиться постом исполнительного продюсера, исполнит Мэттью Риз. В телешоу также занята Татьяна Маслани в роли Сестры Элис, возглавляющей Светлую Ассамблею Божью.

Джон Литгоу наймёт Перри Мэйсона
фото: hbo.com

Пиццолатто решил выйти из проекта из-за работы над третьим сезоном «Настоящего детектива». Теперь сценаристами и шоураннерами экранизации выступают Ролин Джонс и Рон Фицджеральд.

Перри Мэйсон впервые появился в романе Эрла Стэнли Гарднера «Дело о бархатных коготках». Он не только представлял свою клиентуру в суде, но и сам занимался расследованием дел. Действие разворачивалось в тридцатых годах. На основе книг было снято два сериала («Перри Мэйсон», «Новый Перри Мэйсон») и 30 телефильмов.
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