Джон Литгоу наймёт Перри Мэйсона

Джон Литгоу
присоединился к детективному мини-сериалу «Перри Мэйсон»
, который задумал для HBO Роберт Дауни-младший
вместе с автором «Настоящего детектива»
Ником Пиццолатто. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter
.
Актёр воплотит образ Элиаса Бирчарда Джонатана, наставника Мэйсона. Он нанимает успешного лос-анджелесского адвоката для расследования дела о похищении ребёнка. Титульную роль вместо Дауни-младшего, решившего ограничиться постом исполнительного продюсера, исполнит Мэттью Риз
. В телешоу также занята Татьяна Маслани
в роли Сестры Элис, возглавляющей Светлую Ассамблею Божью.
Пиццолатто
решил выйти из проекта из-за работы над третьим сезоном «Настоящего детектива». Теперь сценаристами и шоураннерами экранизации выступают Ролин Джонс
и Рон Фицджеральд
.
Перри Мэйсон впервые появился в романе Эрла Стэнли Гарднера «Дело о бархатных коготках»
. Он не только представлял свою клиентуру в суде, но и сам занимался расследованием дел. Действие разворачивалось в тридцатых годах. На основе книг было снято два сериала («Перри Мэйсон»
, «Новый Перри Мэйсон»
) и 30 телефильмов.