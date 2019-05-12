Колин Фёрт подбросит фашистам труп

Колин Фёрт
получил главную роль в военной драме «Операция "Мясной фарш"»
(Operation Mincemeat), которую поставит создатель «Влюблённого Шекспира» Джон Мэдден
.
Согласно THR
, лента, основанная на одноимённой книге Бена Макинтайра
, поведает о событиях 1943 года. Два офицера разведки Юэн Монтегю (Фёрт) и Чарльз Чолмонделей разработали стратегию по дезинформации противников относительно планов удара союзников по Сицилии, в котором большую роль сыграет труп. Благодаря этому государства из антифашистской коалиции перешли в решительное наступление на Германию и её союзников.
Над сценарием корпит Мишель Эшфорд
(«Мастера секса»
).