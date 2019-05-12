Колин Фёрт подбросит фашистам труп

ревью

Интервью

Вячеслав Шмыров: «Невозможно бесконечно использовать ресурсы старого кино»

Киновед, художественный руководитель и генеральный продюсер Международной киношколы молодых кинематографистов СНГ «Содружество» – о постсоветском кино, дебютах и поколении «рожденных не в СССР»