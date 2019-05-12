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Колин Фёрт подбросит фашистам труп

12 мая
2019 год

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12 мая 2019
Колин Фёрт получил главную роль в военной драме «Операция "Мясной фарш"» (Operation Mincemeat), которую поставит создатель «Влюблённого Шекспира» Джон Мэдден.

Колин Фёрт подбросит фашистам труп
фото: dailymail.co

Согласно THR, лента, основанная на одноимённой книге Бена Макинтайра, поведает о событиях 1943 года. Два офицера разведки Юэн Монтегю (Фёрт) и Чарльз Чолмонделей разработали стратегию по дезинформации противников относительно планов удара союзников по Сицилии, в котором большую роль сыграет труп. Благодаря этому государства из антифашистской коалиции перешли в решительное наступление на Германию и её союзников.

Над сценарием корпит Мишель Эшфорд («Мастера секса»).
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