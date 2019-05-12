Умерла Пегги Липтон

«У нас разбито сердце из-за того, что наша любимая мать скончалась сегодня от рака. Она отправилась в путешествие мирно в окружении дочерей и племянниц. Мы благодарны за каждый момент, который провели с ней. Мы не можем выразить все наши чувства словами прямо сейчас, но мы скажем: Пегги была и всегда будет нашим маяком света как в этом мире, так и за его пределами. Она всегда будет частью нас», — цитирует агентство сестёр Джонс.
Маргарет Энн Липтон родилась 30 августа 1946 года в Нью-Йорке. Свою карьеру начала в качестве модели. Дебютировала на телевидении в 1965-м, снявшись в сериалах «Моя жена меня приворожила» и «Час Альфреда Хичкока». Прославилась благодаря роли Джули Барнс в многосерийной криминальной драме «Отряд "Стиляги"», шедшей с 1968-го по 1973-й. Сериал принёс ей в 1971-м «Золотой глобус».
фото: в образе Нормы Дженнингс
В 1990-м впервые появилась в образе владелицы закусочной Нормы Дженнингс в культовом «Твин Пиксе» Дэвида Линча. Последний раз актриса предстала в качестве данного персонажа в третьем сезоне телешоу, вышедшем в 2017-м. Всего на её счету 49 ролей в кино и на телевидении. Она также преуспела как певица, была замужем за музыкальным продюсером и композитором Куинси Джонсом.
В 2004-м у Пегги Липтон был диагностирован рак толстой кишки. Она проходила годовой курс лечения.