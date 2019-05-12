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Дейенерис увлечётся поэзией

12 мая
2019 год

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12 мая 2019
Эмилия Кларк по завершении «Игры престолов» не останется без работы, уверяет Variety.

Актриса согласилась на главную роль в биографической мелодраме «Позволь мне перечесть» (Let Me Count the Ways), где предстанет в образе поэтессы Элизабет Барретт, жившей в Лондоне в середине XIX века.

Дейенерис увлечётся поэзией

Сюжет картины сосредоточится вокруг отношений героини с будущим мужем, драматургом Робертом Браунингом, на чьих руках она впоследствии умрёт во Флоренции летом 1861 года.

За постановку отвечает Бьёрн Рунге («Жена»). Сценарий доверили Пауле Милн («Королева-девственница»). Пока неизвестно, кто сыграет Браунинга.
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