Дейенерис увлечётся поэзией

Эмилия Кларк
по завершении «Игры престолов»
не останется без работы, уверяет Variety
.
Актриса согласилась на главную роль в биографической мелодраме «Позволь мне перечесть»
(Let Me Count the Ways), где предстанет в образе поэтессы Элизабет Барретт
, жившей в Лондоне в середине XIX века.
Сюжет картины сосредоточится вокруг отношений героини с будущим мужем, драматургом Робертом Браунингом
, на чьих руках она впоследствии умрёт во Флоренции летом 1861 года.
За постановку отвечает Бьёрн Рунге
(«Жена»
). Сценарий доверили Пауле Милн
(«Королева-девственница»
). Пока неизвестно, кто сыграет Браунинга.