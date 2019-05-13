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Харви Кейтель отмечает юбилей

13 мая
2019 год

Новости кино >>
13 мая 2019
Сегодня, 13 мая, американскому актеру и продюсеру Харви Кейтелю, ставшему одним из любимых артистов Мартина Скорсезе и Квентина Тарантино, исполняется 80 лет.

Харви Кейтель отмечает юбилей

Харви Кейтель родился в Бруклине в семье еврейских эмигрантов из Польши и Румынии. В 16 лет решил поступить в морскую пехоту, служба в которой привела его в Ливан. После возвращения Кейтель начал работать судебным репортёром, а только потом решил начать актерскую карьеру. Он поступил одновременно в Нью-Йоркский университет и в актёрскую студию, где его наставниками были Стелла Адлер, Фрэнк Корсаро и Ли Страсберг. Затем играл в небольших театрах, в основном в авангардных некоммерческих постановках. В это же время познакомился с режиссером Мартином Скорсезе, который стал для него проводником в мир большого кино.

Первым их совместным фильмом стала лента «Кто стучится в дверь ко мне?» Однако наиболее удачно творческий тандем раскрылся в картине «Злые улицы», где Кейтель вместе с начинающим тогда актерскую карьеру Робертом Де Ниро сыграли двух друзей, молодых бандитов. Cотрудничество продолжилось и на ленте «Таксист», отмеченной «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля.

В конце 1970-х, после того, как у Кейтеля не получилось сыграть роль капитана Уилларда в фильме «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы (эта роль досталась Мартину Шину), актер был в основном занят в небольших второстепенных ролях. Триумфальное возвращение в большое кино случилось в 1988 году – опять же в картине Скорсезе «Последнее искушение Христа», где Кейтель сыграл Иуду Искариота. Затем последовали работы в «Тельме и Луизе» и, конечно, в «Багси», где за роль гангстера Микки Коэна актер был номинирован на премию «Оскар».

Начало 1990-х ознаменовалось и новым творческим сотрудничеством – с молодым, мало известным режиссером Квентином Тарантино. Кейтель выступил одним из продюсеров и исполнителем одной из главных ролей в его дебюте «Бешеные псы», с восторгом принятым сначала на фестивале «Сандэнс», а затем и в кинопрокате.

Личным триумфом Кейтеля стал Берлинский кинофестиваль 1995 года. В его рамках состоялась европейская премьера фильма «Дым», где он сыграл роль бруклинского философа Оги, символа нью-йоркского взгляда, сдержанного, смешливого, точного и терпеливого. Эта работа принесла актеру «Серебряного медведя». Еще одна актерская премию – имени Константина Станиславского – была вручена Харви Кейтелю в 2002 году на Московском международном кинофестивале.

Недавно актер завершил съемки в новом фильме Скорсезе «Ирландец», а также должен исполнить одну из главных ролей в первой англоязычной работе российского режиссера Павла Лунгина «Эсав».
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Харви Кейтель отмечает юбилей фотографии
Харви Кейтель отмечает юбилей фотографии
Харви Кейтель отмечает юбилей фотографии
Харви Кейтель отмечает юбилей фотографии
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