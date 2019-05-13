Бенедикт Камбербэтч и Джоди Комер стали лучшими актерами по версии BAFTA

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) объявила лауреатов своей премии в области телевидения. Фаворитами стали сериалы «Убивая Еву
», «Патрик Мелроуз
» и «Чрезвычайно английский скандал
», сообщается на сайте
академии.
Так, «Патрик Мелроуз» был назван лучшим мини-сериалом, а исполнитель главной роли – Бенедикт Камбербэтч
– получил статуэтку как лучший актер. Кроме того, проект отметили за сценарий и работу художника-постановщика.
«Чрезвычайно английский скандал» наградили за лучшие костюмы, монтаж, роль второго плана (Бен Уишоу
) и режиссерскую работу Стивена Фрирза
.
Сериал «Убивая Еву» стал лучшим драматическим проектом, а исполнительница роли дерзкой наемной убийцы Вилланель – Джоди Комер
– была признана лучшей актрисой. Также сериал был отмечен наградами за музыку и звук.