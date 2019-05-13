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Бенедикт Камбербэтч и Джоди Комер стали лучшими актерами по версии BAFTA

13 мая
2019 год

Новости кино >>
13 мая 2019
Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) объявила лауреатов своей премии в области телевидения. Фаворитами стали сериалы «Убивая Еву», «Патрик Мелроуз» и «Чрезвычайно английский скандал», сообщается на сайте академии.

Бенедикт Камбербэтч и Джоди Комер стали лучшими актерами по версии BAFTA

Так, «Патрик Мелроуз» был назван лучшим мини-сериалом, а исполнитель главной роли – Бенедикт Камбербэтч – получил статуэтку как лучший актер. Кроме того, проект отметили за сценарий и работу художника-постановщика.

«Чрезвычайно английский скандал» наградили за лучшие костюмы, монтаж, роль второго плана (Бен Уишоу) и режиссерскую работу Стивена Фрирза.

Сериал «Убивая Еву» стал лучшим драматическим проектом, а исполнительница роли дерзкой наемной убийцы Вилланель – Джоди Комер – была признана лучшей актрисой. Также сериал был отмечен наградами за музыку и звук.
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