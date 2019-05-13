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«Секта» со Светланой Ходченковой и Филиппом Янковским выйдет 23 мая

13 мая
2019 год

Новости кино >>
13 мая 2019
Сериал «Секта» со Светланой Ходченковой в главной роли выйдет 23 мая на онлайн-платформе ТНТ-Premier, причем зрителям будут доступны сразу все восемь эпизодов сериала. Телепоказ проекта при этом не запланирован, сообщает пресс-служба сервиса.

«Секта» со Светланой Ходченковой и Филиппом Янковским выйдет 23 мая
фото: Пресс-служба ТНТ-Premier

Героиня Ходченковой – Лиля – пытается наладить жизнь, воспитывая маленькую дочь и помогая в храме. По знакомству она устраивается на работу сиделкой в дом — ухаживать надо за девушкой Никой (Анастасия Чистякова), находящейся в подавленном состоянии и на грани безумия. Оказывается, Ника была адептом секты «Первозданные», руководит которой могущественный и харизматичный лидер по прозвищу Берк (Филипп Янковский). Могущественному предводителю удалось вовлечь в ряды «Первозданных» массу влиятельных и высокопоставленных людей, помогающих прикрывать темные дела тайной организации. Он разработал для них новый кодекс морали, согласно которому от любого греха можно откупиться. Связи и возможности секты практически безграничны, что делает невозможным выход из нее.

Ника оказалась на свободе благодаря помощи специалистов по выводу людей из культов, так называемых депрограммеров. В своей работе они используют крайне жестокие методы — на грани психологического и даже физического насилия. В рамках жесткой терапии Нике ни на минуту не позволяют остаться наедине со своими мыслями.

«Секта» со Светланой Ходченковой и Филиппом Янковским выйдет 23 мая
фото: Пресс-служба ТНТ-Premier

Депрограммеры работают группой: адвокат Пичугин (Григорий Сиятвинда) формирует заказы, а исполнители — психотерапевт Демидов (Евгений Коряковский), его помощник Кореец (Павел Кузьмин), а также гипнотизер, охранник и та самая загадочная сиделка Лиля. Она единственная, кто прекрасно понимает всю опасность дела. Могущественный лидер «Первозданных» объявляет настоящую войну депрограммерам. Он и его адепты готовы на все, чтобы вернуть Нику обратно в секту.

«Секта» создана продюсерами сериалов «Звоните ДиКаприо!», «Ольга», «Физрук» и «Реальные пацаны» Антоном Зайцевым, Антоном Щукиным и Артемом Логиновым. Режиссером выступил Гела Баблуани – дважды лауреат самого известного фестиваля независимого кино «Сандэнс» и обладатель двух призов Венецианского фестиваля. Проект сделан на стыке жанров – это и лихо закрученный детектив, и психологическая драма, и триллер. Тематика сериала до настоящего момента в России широко не поднималась. Тем временем число людей в нашей стране, вовлеченных в секты, достигает миллионы человек. «Секта» подробно изучает этот феномен, предлагая зрителю задуматься и обратить внимание на проблему.
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Гела БаблуаниАнтон Зайцев (II)Евгений КоряковскийПавел КузьминАртём ЛогиновГригорий СиятвиндаСветлана ХодченковаАнастасия Чистякова (II)Антон ЩукинФилипп Янковский
фильмы
Звоните ДиКаприо!ОльгаРеальные пацаныСектаФизрук (все сезоны)

фотографии >>
«Секта» со Светланой Ходченковой и Филиппом Янковским выйдет 23 мая фотографии
«Секта» со Светланой Ходченковой и Филиппом Янковским выйдет 23 мая фотографии
«Секта» со Светланой Ходченковой и Филиппом Янковским выйдет 23 мая фотографии
«Секта» со Светланой Ходченковой и Филиппом Янковским выйдет 23 мая фотографии
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