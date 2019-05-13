Кирилл Плетнев ищет юного актера на главную роль в новом фильме

Режиссер Кирилл Плетнев готовится к съемкам новой картины «Мой папа – вождь» и ищет актера на главную детскую роль, сообщает пресс-служба компании «Окапи Продакшн», занимающейся производством проекта.
фото: мойпапавождь.рф
«Очень давно хотел сделать детское кино. Мне кажется, что сейчас его нет совсем. «Мой папа – вождь» – это история про то, что для любого мальчишки его папа – это супергерой, даже если для всех остальных он клоун», – говорит Плетнев.
К участию в кастинге приглашаются мальчики в возрасте от 9 до 12 лет, проживающие на территории РФ. Кастинг пройдет в два этапа. Для первого отборочного тура, который пройдет с 1 по 31 мая, потребуется видео с самопрезентацией. По итогам первого тура будет выбрано 10 финалистов, имена которых объявят 10 июня в социальных сетях проекта.
Победитель будет назван 1 сентября. Съемки запланированы на осень этого года.