Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Дело «витебского душителя» стало основой для детектива

13 мая
2019 год

Новости кино >>
13 мая 2019
В Москве начались съёмки 10-серийного детектива телеканала НТВ «Душегубы», основанного на реальном деле «витебского душителя» Геннадия Михасевича, сообщает пресс-служба канала.

Дело «витебского душителя» стало основой для детектива
фото: Пресс-служба канала НТВ

Сериал отличается от реальной истории лишь тем, что главный герой здесь не витебский маньяк, а следователь прокуратуры. Создатели картины консультировались с реальными следователями, изучали архивные кадры и документы, а также документальный фильм «Витебский душитель» из цикла передач «Следствие вели…» с Леонидом Каневским.

Действие сериала происходит в 1984 году в Витебской области Белорусской ССР. На лесной трассе следователь ГАИ преследует грузовик, в котором находятся преступники, ограбившие сельский магазин. Следующим утром начинаются поиски пропавшего сотрудника, но на поисковой территории дружинник Константин Лосев (Вячеслав Крикунов) находит труп девушки. Это дело поручают местному, опытному специалисту Михаилу Шахновичу (Александр Самойленко). Тем временем из Минска приезжает старший следователь по особо важным делам республиканской прокуратуры Леонид Ипатьев (Сергей Марин). Между ними сразу возникает взаимная неприязнь. Шахнович угрозами заставляет свою осведомительницу, продавщицу ограбленного магазина Ольгу Аксёнову (Зоя Бербер) закрутить роман с минским следователем и докладывать обо всех его мыслях и действиях. Тем временем банда неизвестных продолжает серию ограблений, а трупы женщин всё чаще обнаруживают в Витебской области.

Дело «витебского душителя» стало основой для детектива
фото: Пресс-служба канала НТВ

В основу сюжета легло дело «витебского душителя» Геннадия Михасевича. С 1971 по 1985 годы он совершил 36 убийств, а следователи допустили более десяти судебных ошибок. За его преступления было осуждено 14 человек, один из которых приговорён к смертной казни и расстрелян, а другой ослеп в местах лишениях свободы.

Никаких зацепок у следствия не было вплоть до 1985 года, пока Михасевич не совершил ошибку – от имени несуществующей антисоветской организации «Патриоты Витебска» он отправил письмо в газету «Витебский рабочий». Письмо сразу передали в областное управление КГБ, но значения ему не придали. А когда осенью во рту очередной убитой девушки нашли записку, написанную идентичным почерком, следствие заключило, что это написал один и тот же человек.

Михасевича приговорили к смертной казни в 1987 году, а всех несправедливо осуждённых реабилитировали и выпустили на свободу. Следователи и судьи, осудившие их, были уволены из органов, лишены наград, а один из них получил тюремный срок.
версия для печати
Поиск по меткам
Российские сериалы
персоны
Зоя БерберЛеонид КаневскийВячеслав КрикуновСергей МаринАлександр Самойленко

фотографии >>
Дело «витебского душителя» стало основой для детектива фотографии
Дело «витебского душителя» стало основой для детектива фотографии
Дело «витебского душителя» стало основой для детектива фотографии
Дело «витебского душителя» стало основой для детектива фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Нелли Корниенко
9 мая ушла из жизни актриса Нелли Корниенко.
Ариф Меликов
9 мая ушёл из жизни композитор Ариф Меликов.
Олег Кузнецов
9 мая ушёл из жизни актёр Олег Кузнецов.

День рождения >>

Михаил Васильев
Антон Деров
Максим Емельянов
Олег Куликович
Павел Лысенок
Гела Месхи
Людмила Нильская
Николай Пастухов
Мария Селянская
Зента Бергер
Харви Кейтель
Саманта Мортон
Жани Ольт
Эдуардо Паломо
Роберт Паттинсон
Влодзимеж Пресс
все родившиеся 13 мая >>

Афиша кино >>

Золотая молодёжь
драма
Бельгия, Франция, 2019
Королева сердец
драма
Дания, Швеция, 2019
SuperЗять
комедия
Франция, 2018
Джон Уик 3
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2019
Земля гангстеров
боевик, драма, криминальный фильм
США, 2017
Капитан семи морей
детский фильм, приключения, семейное кино
Германия, 2018
Малыш Кид
биография, вестерн, драма
США, 2019
Новая жизнь Аманды
драма
Франция, 2018
Покемон. Детектив Пикачу
приключения, семейное кино, фэнтези
США, Япония, 2019
Танцуй сердцем
драма, музыкальный фильм
Франция, 2019
Братство
военный фильм, триллер
Россия, 2019
Играй или умри
триллер, фильм ужасов, экранизация
Бельгия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Вячеслав Шмыров: «Невозможно бесконечно использовать ресурсы старого кино»
Интервью
Вячеслав Шмыров: «Невозможно бесконечно использовать ресурсы старого кино»
Киновед, художественный руководитель и генеральный продюсер Международной киношколы молодых кинематографистов СНГ «Содружество» – о постсоветском кино, дебютах и поколении «рожденных не в СССР»
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен