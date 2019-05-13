Дело «витебского душителя» стало основой для детектива

В Москве начались съёмки 10-серийного детектива телеканала НТВ «Душегубы», основанного на реальном деле «витебского душителя» Геннадия Михасевича, сообщает пресс-служба канала.
фото: Пресс-служба канала НТВ
Сериал отличается от реальной истории лишь тем, что главный герой здесь не витебский маньяк, а следователь прокуратуры. Создатели картины консультировались с реальными следователями, изучали архивные кадры и документы, а также документальный фильм «Витебский душитель» из цикла передач «Следствие вели…» с Леонидом Каневским.
Действие сериала происходит в 1984 году в Витебской области Белорусской ССР. На лесной трассе следователь ГАИ преследует грузовик, в котором находятся преступники, ограбившие сельский магазин. Следующим утром начинаются поиски пропавшего сотрудника, но на поисковой территории дружинник Константин Лосев (Вячеслав Крикунов) находит труп девушки. Это дело поручают местному, опытному специалисту Михаилу Шахновичу (Александр Самойленко). Тем временем из Минска приезжает старший следователь по особо важным делам республиканской прокуратуры Леонид Ипатьев (Сергей Марин). Между ними сразу возникает взаимная неприязнь. Шахнович угрозами заставляет свою осведомительницу, продавщицу ограбленного магазина Ольгу Аксёнову (Зоя Бербер) закрутить роман с минским следователем и докладывать обо всех его мыслях и действиях. Тем временем банда неизвестных продолжает серию ограблений, а трупы женщин всё чаще обнаруживают в Витебской области.
фото: Пресс-служба канала НТВ
В основу сюжета легло дело «витебского душителя» Геннадия Михасевича. С 1971 по 1985 годы он совершил 36 убийств, а следователи допустили более десяти судебных ошибок. За его преступления было осуждено 14 человек, один из которых приговорён к смертной казни и расстрелян, а другой ослеп в местах лишениях свободы.
Никаких зацепок у следствия не было вплоть до 1985 года, пока Михасевич не совершил ошибку – от имени несуществующей антисоветской организации «Патриоты Витебска» он отправил письмо в газету «Витебский рабочий». Письмо сразу передали в областное управление КГБ, но значения ему не придали. А когда осенью во рту очередной убитой девушки нашли записку, написанную идентичным почерком, следствие заключило, что это написал один и тот же человек.
Михасевича приговорили к смертной казни в 1987 году, а всех несправедливо осуждённых реабилитировали и выпустили на свободу. Следователи и судьи, осудившие их, были уволены из органов, лишены наград, а один из них получил тюремный срок.