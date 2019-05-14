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Шайа ЛаБаф и Мэл Гибсон станут безумно богатыми американцами

14 мая
2019 год

Новости кино >>
14 мая 2019
Актеры Шайа Лабаф и Мэл Гибсон сыграют главные роли в сатирической комедии «Ротшильд» (Rothschild), сообщает Variety.

Шайа ЛаБаф и Мэл Гибсон станут безумно богатыми американцами
фото: Variety

Речь в фильме пойдет о супербогатой семье, живущей в Нью-Йорке. ЛаБаф сыграет харизматичного Беккета Ротшильда, которого некогда изгнали из семьи и теперь он вынашивает план возвращения к фамильным ценностям. На пути к семейному наследству перед Беккетом стоят еще девять Ротшильдов, главный из которых, коварный глава семейства Уитлоу в исполнении Мэла Гибсона.

Режиссером комедии выступит британский постановщик Джон С. Бейрд, работавший над фильмом «Грязь» с Джеймсом Макэвоеем и сериалами «Винил» и «Умирая со смеху».
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