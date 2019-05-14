Шайа ЛаБаф и Мэл Гибсон станут безумно богатыми американцами

Речь в фильме пойдет о супербогатой семье, живущей в Нью-Йорке. ЛаБаф сыграет харизматичного Беккета Ротшильда, которого некогда изгнали из семьи и теперь он вынашивает план возвращения к фамильным ценностям. На пути к семейному наследству перед Беккетом стоят еще девять Ротшильдов, главный из которых, коварный глава семейства Уитлоу в исполнении Мэла Гибсона.
Режиссером комедии выступит британский постановщик Джон С. Бейрд, работавший над фильмом «Грязь» с Джеймсом Макэвоеем и сериалами «Винил» и «Умирая со смеху».