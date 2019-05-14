Кристен Стюарт сыграет музу Уильяма Берроуза

Актер Бен Фостер
собирается дебютировать в полнометражной игровой режиссуре – причем с проектом по мотивам «Голого завтрака» Уильяма Берроуза и с Кристен Стюарт
в одной из главных ролей, сообщает The Hollywood reporter
.
Фостер сам напишет сценарий вместе с Ореном Моверманом
, лауреатом Берлинале за фильм «Посланник
», где Фостер как раз играл главную роль. Картина расскажет о любовном треугольнике Уильямма Берроуза, его музы и будущей жены Джоан Воллмер и молодого экспата Аллертона. Сам Фостер сыграет писателя, роль Воллмер достанется Кристен Стюарт, а Аллертоном станет британский актер Том Глинн-Карни
, снимавшийся в «Дюнкерке
» Кристофера Нолана
.
По словам Фостера, герои встретятся в Нью-Йорке, затем отправятся на границу Техаса, потом в Мексику и джунгли Амазонки. Будущий режиссер уточняет, что фильм будет о любви, сексе и открытии себя с разных, темных, а иногда и смешных, сторон.