Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Консультант» Кирилл Кяро возвращается к поимке маньяка

14 мая
2019 год

Новости кино >>
14 мая 2019
Премьера второго сезона детектива «Консультант», главные роли в котором исполняют Кирилл Кяро и Максим Дрозд, состоится на канале НТВ 20 мая, сообщает пресс-служба канала.

«Консультант» Кирилл Кяро возвращается к поимке маньяка
фото: Пресс-служба канала НТВ

Первый сезон был основан на реальных событиях о преступлениях серийного убийцы Чикатило. Сериал выходил весной 2017 года и получила премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения за лучшую сценарную работу (Алексей Слаповский).

В новом сезоне «Консультант. Лихие времена» психиатр Вячеслав Широков (Кяро) и следователь Олег Брагин (Дрозд) вновь вышли на след серийного убийцы. В этот раз преступник убивает девушек, похожих на солистку популярной группы «Брюлики» Алину Репину. Чтобы остановить череду таинственных преступлений, следователю и психиатру приходиться отправиться с «Брюликами» на гастроли.

«Очень радует сценарий, он стал ещё интереснее, расследование сложнее и, главное, в истории меняется эпоха – из 80-х мы перешли в 90-е. Наши с Максимом герои отправляются на гастроли вместе с девичьей группой по городам Золотого кольца. Отношения внутри группы, бандиты, которые хотят нас взять «под свою крышу», дружба и конфликты с Брагиным, любовные истории - всё это на фоне серийных убийств. Сюжет очень разнообразный и во всей истории чувствуется время, с одной стороны развала страны, а с другой – больших перспектив», – отмечает Кирилл Кяро.

Съёмки проходили в Ярославле, улицы которого превратились в сумрачный провинциальный городок 1993 года. Художники-декораторы постарались максимально точно передать на экране атмосферу «лихих времён», продумывая всё до мелочей: от интерьеров до появляющихся в кадре предметов быта, одежды и личных вещей героев. А для персонажа Кирилла Кяро приобрели самое популярное авто начала 90-х – вишнёвую «девятку».

Специально для сериала сценаристом Алексеем Слаповским и композитором Сергеем Дудаковым было написано шесть песен в стилистике начала 90-х. Одну из них записал Максим Дрозд, дебютировав в качестве вокалиста.

«Мой герой выходит вместе с артисткой группы на сцену, готовый при случае прикрыть её собой. Пел я сам, причём первый раз в жизни. Мне ещё 30 лет назад сказали: «Парень, не пой!». И я внял этому пожеланию. Но тут мы решили попробовать. В студии я записал саундтрек в жанре романтической попсы. Сладкая такая песня получилась. Мне очень понравилось, не прочь буду повторить», – подчеркнул Дрозд.

Всего во втором сезоне будет 10 серий.
версия для печати
Поиск по меткам
Российские сериалы
персоны
Максим ДроздСергей ДудаковКирилл КяроАлексей Слаповский
фильмы
КонсультантКонсультант-2

фотографии >>
«Консультант» Кирилл Кяро возвращается к поимке маньяка фотографии
«Консультант» Кирилл Кяро возвращается к поимке маньяка фотографии
«Консультант» Кирилл Кяро возвращается к поимке маньяка фотографии
«Консультант» Кирилл Кяро возвращается к поимке маньяка фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Яйра Абдулаева
14 мая ушла из жизни актриса Яйра Абдулаева.
Земфира Галазова
14 мая ушла из жизни актриса Земфира Галазова.

День рождения >>

Наталья Винтилова
Софья Горшкова
Коте (Константин) Даушвили
Любовь Зайцева
Владимир Лелётко
Игорь Мельников
Дмитрий Писаренко
Иван Сизов
Михаил Уржумцев
Дэвид Боренас
Пирс Броснан
Маргарет Саллаван
Джим Стёрджесс
Дэнни Трэхо
Меган Фокс
Генри Фонда
все родившиеся 16 мая >>

Афиша кино >>

Золотая молодёжь
драма
Бельгия, Франция, 2019
Королева сердец
драма
Дания, Швеция, 2019
SuperЗять
комедия
Франция, 2018
Детектив Пикачу
приключения, семейное кино, фэнтези
США, Япония, 2019
Джон Уик 3
боевик, криминальный фильм, триллер
США, 2019
Земля гангстеров
боевик, драма, криминальный фильм
США, 2017
Капитан семи морей
детский фильм, приключения, семейное кино
Германия, 2018
Малыш Кид
биография, вестерн, драма
США, 2019
Новая жизнь Аманды
драма
Франция, 2018
Танцуй сердцем
драма, музыкальный фильм
Франция, 2019
Братство
военный фильм, триллер
Россия, 2019
Отпетые мошенницы
комедия
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен