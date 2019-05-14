«Консультант» Кирилл Кяро возвращается к поимке маньяка

Премьера второго сезона детектива «Консультант», главные роли в котором исполняют Кирилл Кяро и Максим Дрозд, состоится на канале НТВ 20 мая, сообщает пресс-служба канала.
фото: Пресс-служба канала НТВ
Первый сезон был основан на реальных событиях о преступлениях серийного убийцы Чикатило. Сериал выходил весной 2017 года и получила премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения за лучшую сценарную работу (Алексей Слаповский).
В новом сезоне «Консультант. Лихие времена» психиатр Вячеслав Широков (Кяро) и следователь Олег Брагин (Дрозд) вновь вышли на след серийного убийцы. В этот раз преступник убивает девушек, похожих на солистку популярной группы «Брюлики» Алину Репину. Чтобы остановить череду таинственных преступлений, следователю и психиатру приходиться отправиться с «Брюликами» на гастроли.
«Очень радует сценарий, он стал ещё интереснее, расследование сложнее и, главное, в истории меняется эпоха – из 80-х мы перешли в 90-е. Наши с Максимом герои отправляются на гастроли вместе с девичьей группой по городам Золотого кольца. Отношения внутри группы, бандиты, которые хотят нас взять «под свою крышу», дружба и конфликты с Брагиным, любовные истории - всё это на фоне серийных убийств. Сюжет очень разнообразный и во всей истории чувствуется время, с одной стороны развала страны, а с другой – больших перспектив», – отмечает Кирилл Кяро.
Съёмки проходили в Ярославле, улицы которого превратились в сумрачный провинциальный городок 1993 года. Художники-декораторы постарались максимально точно передать на экране атмосферу «лихих времён», продумывая всё до мелочей: от интерьеров до появляющихся в кадре предметов быта, одежды и личных вещей героев. А для персонажа Кирилла Кяро приобрели самое популярное авто начала 90-х – вишнёвую «девятку».
Специально для сериала сценаристом Алексеем Слаповским и композитором Сергеем Дудаковым было написано шесть песен в стилистике начала 90-х. Одну из них записал Максим Дрозд, дебютировав в качестве вокалиста.
«Мой герой выходит вместе с артисткой группы на сцену, готовый при случае прикрыть её собой. Пел я сам, причём первый раз в жизни. Мне ещё 30 лет назад сказали: «Парень, не пой!». И я внял этому пожеланию. Но тут мы решили попробовать. В студии я записал саундтрек в жанре романтической попсы. Сладкая такая песня получилась. Мне очень понравилось, не прочь буду повторить», – подчеркнул Дрозд.