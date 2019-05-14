Крылатая Анджелина Джоли угрожает Мишель Пфайффер

В сети появился первый тизер к сиквелу сказки Disney 2014 года «Малефисента»
с подзаголовком «Владычица тьмы»
. За постановку первого фильма отвечал Роберт Стромберг
, тогда как режиссером второй выступил Иоаким Рённинг
(«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»
).
Действие происходит через несколько лет после того, как Малефисента наложила злые чары на принцессу Аврору. Фильм рассказывает про сложную взаимосвязь между тёмной феей и будущей королевой, о новых союзниках и противниках в деле защиты волшебного леса и магических существах, которые в нем обитают.
Главные роли в картине исполнили Анджелина Джоли
, Эль Фаннинг
, Харрис Дикинсон
, Сэм Райли
, Имелда Стонтон
, Лесли Мэнвилл
, Джуно Темпл
, Мишель Пфайффер
, Чьюител Эджиофор
, Эд Скрейн
, Кае Александр
, Дженн Мюррей
, Дэвид Гяси
, Тереза Махони
, Джудит Шекони
, Роберт Линдсей
, Бернарду Сантуш
, Мияви
и другие.
В российский прокат «Малефисента: Владычица тьмы»
выходит 17 октября 2019 года.