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Крылатая Анджелина Джоли угрожает Мишель Пфайффер

14 мая
2019 год

Новости кино >>
14 мая 2019
В сети появился первый тизер к сиквелу сказки Disney 2014 года «Малефисента» с подзаголовком «Владычица тьмы». За постановку первого фильма отвечал Роберт Стромберг, тогда как режиссером второй выступил Иоаким Рённинг («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»).


Действие происходит через несколько лет после того, как Малефисента наложила злые чары на принцессу Аврору. Фильм рассказывает про сложную взаимосвязь между тёмной феей и будущей королевой, о новых союзниках и противниках в деле защиты волшебного леса и магических существах, которые в нем обитают.

Крылатая Анджелина Джоли угрожает Мишель Пфайффер

Главные роли в картине исполнили Анджелина Джоли, Эль Фаннинг, Харрис Дикинсон, Сэм Райли, Имелда Стонтон, Лесли Мэнвилл, Джуно Темпл, Мишель Пфайффер, Чьюител Эджиофор, Эд Скрейн, Кае Александр, Дженн Мюррей, Дэвид Гяси, Тереза Махони, Джудит Шекони, Роберт Линдсей, Бернарду Сантуш, Мияви и другие.

В российский прокат «Малефисента: Владычица тьмы» выходит 17 октября 2019 года.
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Малефисента: Владычица тьмы

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Крылатая Анджелина Джоли угрожает Мишель Пфайффер фотографии
Крылатая Анджелина Джоли угрожает Мишель Пфайффер фотографии
Крылатая Анджелина Джоли угрожает Мишель Пфайффер фотографии
Крылатая Анджелина Джоли угрожает Мишель Пфайффер фотографии
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