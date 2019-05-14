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Премьеру нового сезона «Рассказа служанки» покажут на большом экране

14 мая
2019 год

Новости кино >>
14 мая 2019
Первые две серии нового – третьего – сезона сериала-антиутопии «Рассказ служанки» будут показаны на большом экране. Премьера состоится 6 июня в сети кинотеатров «Каро» в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба онлайн-сервиса Videomore, который организует показ.

Премьеру нового сезона «Рассказа служанки» покажут на большом экране
фото: пресс-служба сервиса Videomore

Третий сезон сериала расскажет о восстании против тоталитарного режима Галаада под предводительством Служанки Джун (Элизабет Мосс), решившей отказаться от побега в Канаду в финале второго сезона. Чтобы положить конец чудовищной системе, она готова на все, даже вступить в неравный бой. Зрителя ждут «неожиданные воссоединения и предательства, путешествие в зловещее сердце Галаада заставят всех персонажей занять позицию, руководствуясь лишь одной молитвой: Благословен бой!».

Премьера сериала «Рассказ служанки» по одноименной книге Маргарет Этвуд состоялась в апреле 2017 года. Он был хорошо принят критиками, а также получил сразу шесть премий «Эмми», в том числе как лучший драматический сериал.
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