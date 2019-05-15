Марина Александрова разоблачает самозванцев и флиртует с подданными

Кино-театр.ру представляет трейлер к третьему сезону российского сериала «Екатерина»
, который выходит с подзаголовком «Самозванцы»
. Главную роль по-прежнему исполняет Марина Александрова
, которая недавно приняла участие в необычной фотосессии
.
1774 год, правление Екатерины оказалось под большой угрозой с четырех сторон. Идет война с Турцией, которая может обернуться для России либо удачным миром, либо сокрушительным поражением. Кроме того, в Париже в руках беглых поляков и французских авантюристов оказывается важный козырь против Екатерины – Елизавета Тараканова, самозваная дочь Елизаветы Петровны. На юге России разгорается крестьянское восстание Емельяна Пугачева – еще одного самозванца, объявившего себя Петром III. Наконец, опасность зреет и во дворце: Панин просчитывает варианты передачи власти от Екатерины Павлу. От решений императрицы зависит судьба России.
Роли в сериале сыграли Павел Табаков
, Сергей Марин
, Владимир Яглыч
, Сергей Колтаков
, Михаил Горевой
, Станислав Стрелков
, Алина Томников
, Александр Ткачев
, Ангелина Стречина
, Диана Милютина
, Валерий Новиков
, Василиса Измайлова
, Игорь Грабузов
, Семён Лопатин
, Сергей Тэсслер
и другие. За постановку отвечает режиссер второго сезона Дмитрий Иосифов
.
Сериал выйдет на телеканале «Россия 1». Дата премьеры не уточняется.