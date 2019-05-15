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Марина Александрова разоблачает самозванцев и флиртует с подданными

15 мая
2019 год

Новости кино >>
15 мая 2019
Кино-театр.ру представляет трейлер к третьему сезону российского сериала «Екатерина», который выходит с подзаголовком «Самозванцы». Главную роль по-прежнему исполняет Марина Александрова, которая недавно приняла участие в необычной фотосессии.


1774 год, правление Екатерины оказалось под большой угрозой с четырех сторон. Идет война с Турцией, которая может обернуться для России либо удачным миром, либо сокрушительным поражением. Кроме того, в Париже в руках беглых поляков и французских авантюристов оказывается важный козырь против Екатерины – Елизавета Тараканова, самозваная дочь Елизаветы Петровны. На юге России разгорается крестьянское восстание Емельяна Пугачева – еще одного самозванца, объявившего себя Петром III. Наконец, опасность зреет и во дворце: Панин просчитывает варианты передачи власти от Екатерины Павлу. От решений императрицы зависит судьба России.

Марина Александрова разоблачает самозванцев и флиртует с подданными

Роли в сериале сыграли Павел Табаков, Сергей Марин, Владимир Яглыч, Сергей Колтаков, Михаил Горевой, Станислав Стрелков, Алина Томников, Александр Ткачев, Ангелина Стречина, Диана Милютина, Валерий Новиков, Василиса Измайлова, Игорь Грабузов, Семён Лопатин, Сергей Тэсслер и другие. За постановку отвечает режиссер второго сезона Дмитрий Иосифов.

Сериал выйдет на телеканале «Россия 1». Дата премьеры не уточняется.
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Марина Александрова разоблачает самозванцев и флиртует с подданными фотографии
Марина Александрова разоблачает самозванцев и флиртует с подданными фотографии
Марина Александрова разоблачает самозванцев и флиртует с подданными фотографии
Марина Александрова разоблачает самозванцев и флиртует с подданными фотографии
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