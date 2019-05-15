Кирилл Серебренников экранизирует роман «Петровы в гриппе и вокруг него»

Режиссер Кирилл Серебренников
экранизирует роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него»
, о запуске проекта было объявлено сегодня компанией Hype Film на Каннском кинорынке.
«"Петровы в гриппе" – это история о наших каждодневных сражениях с судьбой и о том, как мы утопаем в них. Наш фильм, прежде всего, будет о том, как обыденные дела могут вдруг обернуться неожиданной стороной, а поездка на городском автобусе оказаться началом изумительного приключения. Мы счастливы, что проект возглавил Кирилл Серебренников. Кто как не он, обладатель уникального художественного видения, сможет воплотить невероятные события романа на экране
», – цитирует пресс-служба компании Hype Film продюсера Илью Стюарта
, который работал с Серебренниковым над картинами «Ученик
» и «Лето
».
Картина расскажет об обычной семье из Екатеринбурга. Они следуют своей ежедневной рутине с завидным постоянством и спокойствием, но под этим слоем обыденности все оказывается довольно необычным. Петров живет своей жизнью в параллельной комической вселенной – он вырывается из привычного мира и воплощает свои тайные желания в жизнь. Его жена, Петрова, – библиотекарь с маниакальными наклонностями и тайной жизнью.
Фильм станет копродукцией России, Франции и Швейцарии. Производством картины займутся кинокомпании Hype Film совместно с Logical Pictures, Charades (Франция) и Bord Cadre (Швейцария). Актерский состав и даты съемок пока не разглашаются.