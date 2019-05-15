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Кирилл Серебренников экранизирует роман «Петровы в гриппе и вокруг него»

15 мая
2019 год

Новости кино >>
15 мая 2019
Режиссер Кирилл Серебренников экранизирует роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него», о запуске проекта было объявлено сегодня компанией Hype Film на Каннском кинорынке.

Кирилл Серебренников экранизирует роман «Петровы в гриппе и вокруг него»

«"Петровы в гриппе" – это история о наших каждодневных сражениях с судьбой и о том, как мы утопаем в них. Наш фильм, прежде всего, будет о том, как обыденные дела могут вдруг обернуться неожиданной стороной, а поездка на городском автобусе оказаться началом изумительного приключения. Мы счастливы, что проект возглавил Кирилл Серебренников. Кто как не он, обладатель уникального художественного видения, сможет воплотить невероятные события романа на экране», – цитирует пресс-служба компании Hype Film продюсера Илью Стюарта, который работал с Серебренниковым над картинами «Ученик» и «Лето».

Картина расскажет об обычной семье из Екатеринбурга. Они следуют своей ежедневной рутине с завидным постоянством и спокойствием, но под этим слоем обыденности все оказывается довольно необычным. Петров живет своей жизнью в параллельной комической вселенной – он вырывается из привычного мира и воплощает свои тайные желания в жизнь. Его жена, Петрова, – библиотекарь с маниакальными наклонностями и тайной жизнью.

Фильм станет копродукцией России, Франции и Швейцарии. Производством картины займутся кинокомпании Hype Film совместно с Logical Pictures, Charades (Франция) и Bord Cadre (Швейцария). Актерский состав и даты съемок пока не разглашаются.
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