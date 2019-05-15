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Фонд кино осенью проведет дополнительный конкурс на господдержку

15 мая
2019 год

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15 мая 2019
Фонд кино из-за большого количества слабых заявок от иных компаний, рассмотренных весной, проведет осенью дополнительный конкурс на государственную финансовую поддержку, где распределит порядка 390 млн рублей, сообщил глава Фонда кино Вячеслав Тельнов.

Фонд кино осенью проведет дополнительный конкурс на господдержку

«На нынешний конкурс были представлены сценарии проектов, которые вряд ли бы вышли в широкий прокат, а именно такая задача стоит перед финансируемыми Фондом кино проектами. Думаю, к сентябрю часть проектов, у которых есть потенциал, будут доработаны, а также появятся новые проекты», – сказал Тельнов.

Всего на весенний конкурс было подано 126 заявок, на питчинге было представлено 46. Поддержку на безвозвратной основе при этом получит только 14 проектов, в числе которых «Гипноз» Валерия Тодоровского, «Один вдох» Елены Хазановой, «Клуб червонных валетов» Ильи Хотиненко, «Лед-2» Жоры Крыжовникова, «Первый Оскар» Сергея Мокрицкого, «Самая большая луна» Алексея Попогребского, «Одиннадцать молчаливых мужчин» Алексея Пиманова и другие. На эти проекты в целом распределено 630 млн рублей.

Кроме того, Фонд кино выделит 155 млн из собственных средств на возвратную поддержку четырех проектов – это уже получавшие финансирование Минкультуры «Февральский дневник» Андрея Зайцева и «Паркет» Александра Миндадзе и две франшизы «Гоголь-2» и «Снежная королева-5».
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