Фонд кино осенью проведет дополнительный конкурс на господдержку

Фонд кино из-за большого количества слабых заявок от иных компаний, рассмотренных весной, проведет осенью дополнительный конкурс на государственную финансовую поддержку, где распределит порядка 390 млн рублей, сообщил глава Фонда кино Вячеслав Тельнов
.
«На нынешний конкурс были представлены сценарии проектов, которые вряд ли бы вышли в широкий прокат, а именно такая задача стоит перед финансируемыми Фондом кино проектами. Думаю, к сентябрю часть проектов, у которых есть потенциал, будут доработаны, а также появятся новые проекты
», – сказал Тельнов.
Всего на весенний конкурс было подано 126 заявок, на питчинге было представлено 46. Поддержку на безвозвратной основе при этом получит только 14 проектов, в числе которых «Гипноз
» Валерия Тодоровского
, «Один вдох
» Елены Хазановой
, «Клуб червонных валетов
» Ильи Хотиненко
, «Лед-2
» Жоры Крыжовникова
, «Первый Оскар
» Сергея Мокрицкого
, «Самая большая луна
» Алексея Попогребского
, «Одиннадцать молчаливых мужчин
» Алексея Пиманова
и другие. На эти проекты в целом распределено 630 млн рублей.
Кроме того, Фонд кино выделит 155 млн из собственных средств на возвратную поддержку четырех проектов – это уже получавшие финансирование Минкультуры «Февральский дневник
» Андрея Зайцева
и «Паркет
» Александра Миндадзе
и две франшизы «Гоголь-2
» и «Снежная королева-5
».