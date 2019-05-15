Фонд кино поддержит авторские полнометражные мультфильмы

Фонд кино поддержит авторский полнометражные анимационные фильмы, соответствующий конкурс будет проведен, вероятно, осенью, сообщил глава Фонда кино Вячеслав Тельнов.
фото: "Гофманиада"
«В соответствии с поручением президента РФ выделен 1 млрд рублей на детские фильмы и анимационные проекты. Сейчас ведется работа по доведению этих средств до Фонда кино. Мы разрабатываем правила предоставления субсидий. Думаю, что осенью будет проведен соответствующий конкурс на получение господдержки», – сказал Тельнов.
Он подчеркнул, что для отбора проектов детских игровых фильмов и авторской полнометражной анимации будет сформирован отдельный экспертный совет.