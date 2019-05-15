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Фонд кино поддержит авторские полнометражные мультфильмы

15 мая
2019 год

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15 мая 2019
Фонд кино поддержит авторский полнометражные анимационные фильмы, соответствующий конкурс будет проведен, вероятно, осенью, сообщил глава Фонда кино Вячеслав Тельнов.

Фонд кино поддержит авторские полнометражные мультфильмы
фото: "Гофманиада"

«В соответствии с поручением президента РФ выделен 1 млрд рублей на детские фильмы и анимационные проекты. Сейчас ведется работа по доведению этих средств до Фонда кино. Мы разрабатываем правила предоставления субсидий. Думаю, что осенью будет проведен соответствующий конкурс на получение господдержки», – сказал Тельнов.

Он подчеркнул, что для отбора проектов детских игровых фильмов и авторской полнометражной анимации будет сформирован отдельный экспертный совет.
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