На специальном показе фильма «Про рок» снова будет жарко

19 мая в 20:00 в большом зале кинотеатра «Каро 11 Октябрь» состоится уникальное событие - показ режиссерской версии фильма Евгения Григорьева
«Про рок
», а после него – открытый диалог «Алхимия творчества: две истории про мечты, которые осуществились
» с участием музыканта Олега Нестерова
и режиссера фильма.
Главный вопрос, на который предстоит найти ответ в этот вечер: Как найти баланс между зарабатыванием денег и смыслом жизни?
Режиссер Евгений Григорьев, обладатель призов «Кинотавра» и «Послания к человеку» за свой первый фильм «Леха online
», номинант на все национальные кинопремии: «Золотой Орел», «Ника» и «Белый Слон» за фильм «Про рок»:
«Для меня слово «рок» к концу картины теряет своё музыкальное значение. На первый план выходит значение «судьба», и я старался ухватить эти судьбоносные моменты выбора и в себе, и в материале героев
».
Олег Нестеров - лидер группы «Мегаполис», глава рекорд-лейбла «Снегири»:
«Те пару десятилетий, что я провел в студии и на сцене, помогая другим музыкантам, они уложились в два часа этого выдающегося фильма. В фильме "Про рок"схвачены самые важные моменты и показаны очень легко, доступным языком и самое важное с улыбкой. Не убавить и не прибавить.
Мы посмотрим вместе этот удивительный фильм и порассуждаем с режиссёром о том как рождается музыка, как человек становится готовым её впускать. О том что такое музыка живая и что такое музыка мёртвая. О том как все работает и при каких обстоятельствах вдруг работает не очень.
Мы будем говорить об очень простых, но очень значимых вещах, и это не будет цитирование учебников, скорее это будет практикум, основанный на годах проведенных с артистами, взгляд изнутри. Уверен, что в этот вечер кто-то обязательно поймет для себя что-то очень важное. До встречи!
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Присоединяйся и становись частью знаменательного события!
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