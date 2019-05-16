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Константин Хабенский и Андрей Смоляков начинают борьбу с «Огнем»

16 мая
2019 год

Новости кино >>
16 мая 2019
Студия «ТРИТЭ Никиты Михалкова» и телеканал «Россия 1» приступили к съемкам фильма-катастрофы «Огонь» режиссера Алексея Нужного, сообщает пресс-служба компании «Централ Партнершип», ответственной за прокат картины.

Константин Хабенский и Андрей Смоляков начинают борьбу с «Огнем»

Главные роли в картине исполняют Константин Хабенский, Андрей Смоляков, Ирина Горбачева, Виктор Добронравов, Иван Янковский и Роман Курцын.

«Огонь» – это героическая история о пожарных и спасателях. То, что мы называем подвигом, для них – привычные будни, если только можно привыкнуть к смертельной опасности и предельному риску. Когда людям, попавшим в беду, кажется, что помощи ждать неоткуда, на выручку приходят спасатели, чтобы встать на пути беспощадной стихии.

Съемки фильма пройдут с мая по октябрь в Таганроге, Петрозаводске и республике Карелия, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Москве. В воздушных и наземных съемках примет участие личный состав МЧС и ФБУ «Авиалесоохрана», а также будет задействована спецтехника: вертолеты Ми-8, самолеты Ил-62, Ан-26 и многоцелевые Бе-200.

В прокат картина выйдет 27 декабря 2020 года.
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