Константин Хабенский и Андрей Смоляков начинают борьбу с «Огнем»

Студия «ТРИТЭ Никиты Михалкова
» и телеканал «Россия 1» приступили к съемкам фильма-катастрофы «Огонь
» режиссера Алексея Нужного
, сообщает пресс-служба компании «Централ Партнершип», ответственной за прокат картины.
Главные роли в картине исполняют Константин Хабенский
, Андрей Смоляков
, Ирина Горбачева
, Виктор Добронравов
, Иван Янковский
и Роман Курцын
.
«Огонь» – это героическая история о пожарных и спасателях. То, что мы называем подвигом, для них – привычные будни, если только можно привыкнуть к смертельной опасности и предельному риску. Когда людям, попавшим в беду, кажется, что помощи ждать неоткуда, на выручку приходят спасатели, чтобы встать на пути беспощадной стихии.
Съемки фильма пройдут с мая по октябрь в Таганроге, Петрозаводске и республике Карелия, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Москве. В воздушных и наземных съемках примет участие личный состав МЧС и ФБУ «Авиалесоохрана», а также будет задействована спецтехника: вертолеты Ми-8, самолеты Ил-62, Ан-26 и многоцелевые Бе-200.
В прокат картина выйдет 27 декабря 2020 года.