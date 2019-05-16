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Создатели «Игры престолов» снимут новые «Звездные войны

16 мая
2019 год

Новости кино >>
16 мая 2019
Создатели «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Ди Би Уайсс снимут новый фильм саги «Звездные войны», сообщает Variety.

Создатели «Игры престолов» снимут новые «Звездные войны
фото: Variety

В декабре этого года на экраны выйдет девятый эпизод легендарной франшизы – «Звездные войны: Скайуокер. Восход», которая завершит историю семьи Скайуокеров. После этого франшиза получит новое развитие – какое, пока не известно.

Зато известно, что новый фильм выйдет 16 декабря 2022 года. По словам главы студии Disney Роберта А.Айгера компании будет достаточно трех лет работы над новой картиной, которую и возглавят создатели одного из самых успешных сериалов современности «Игра престолов».

В новой линейке «Звездных войн» будет еще два фильма – они выйдут в декабре 2024-го и 2026 года соответственно.
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Дэвид БениоффДи Би Уайсс
фильмы
Звездные войны I: Скрытая угрозаЗвёздные войны, эпизод II: Атака клоновЗвёздные войны, эпизод III: Месть ситховЗвёздные войны, эпизод IV: Новая надеждаЗвёздные войны, эпизод V: Империя наносит ответный ударЗвёздные войны, эпизод VI: Возвращение ДжедаяЗвёздные войны. Эпизод VII: Пробуждение СилыЗвёздные Войны: Скайуокер. ВосходЗвёздные Войны: Эпизод 8 - Последние джедаиИгра престолов

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