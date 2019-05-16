Создатели «Игры престолов» снимут новые «Звездные войны

В декабре этого года на экраны выйдет девятый эпизод легендарной франшизы – «Звездные войны: Скайуокер. Восход», которая завершит историю семьи Скайуокеров. После этого франшиза получит новое развитие – какое, пока не известно.
Зато известно, что новый фильм выйдет 16 декабря 2022 года. По словам главы студии Disney Роберта А.Айгера компании будет достаточно трех лет работы над новой картиной, которую и возглавят создатели одного из самых успешных сериалов современности «Игра престолов».
В новой линейке «Звездных войн» будет еще два фильма – они выйдут в декабре 2024-го и 2026 года соответственно.