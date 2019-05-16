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Роман Васьянов приступил к съемкам фильма по книге Алексея Иванова

16 мая
2019 год

Новости кино >>
16 мая 2019
Оператор Роман Васьянов, в России снимавший фильмы «Тиски», «Стиляги» и «Одессу» Валерия Тодоровского, а в Голливуде – «Ярость» и «Отряд самоубийц», приступил к съемкам своего режиссерского дебюта «Тенерифе» по мотивам книги Алексея Иванова «Общага-на-крови», сообщается на странице в Facebook компании Metrafilms, занимающейся производством ленты.

Роман Васьянов приступил к съемкам фильма по книге Алексея Иванова
фото: www.facebook.com/METRAFILMS/

Роман «Общага-на-крови» был написан Алексеем Ивановым в 1992 году, однако впервые опубликовали его в 2006-м, тогда же он вошел в шорт-лист литературной премии «Национальный бестселлер». Действие романа разворачивается в студенческой общаге, где один из неназванных героев кончает жизнь самоубийством. Указания на конкретные годы происходящих событий нет, однако принято считать, что действие литературной основы происходит на стыке 1980-1990-х. Как рассказывал на питчинге в Министерстве культуры РФ продюсер проекта Артем Васильев, эта же эпоха и будет представлена в будущей картине.

В фильме играют Ирина Старшенбаум, Никита Ефремов, Илья Маланин, Марина Васильева, Алена Михайлова, Геннадий Вырыпаев и Юлия Ауг.
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