Роман Васьянов приступил к съемкам фильма по книге Алексея Иванова

Роман «Общага-на-крови» был написан Алексеем Ивановым в 1992 году, однако впервые опубликовали его в 2006-м, тогда же он вошел в шорт-лист литературной премии «Национальный бестселлер». Действие романа разворачивается в студенческой общаге, где один из неназванных героев кончает жизнь самоубийством. Указания на конкретные годы происходящих событий нет, однако принято считать, что действие литературной основы происходит на стыке 1980-1990-х. Как рассказывал на питчинге в Министерстве культуры РФ продюсер проекта Артем Васильев, эта же эпоха и будет представлена в будущей картине.