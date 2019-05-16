Марион Котийяр сыграет в мюзикле Леоса Каракса

фото: Леос Каракс на съемках фильма "Корпорация "Святые моторы"
О проекте, который станет англоязычным дебютом Каракса, стало известно еще три года назад. Тогда предполагалось, что вместе с Драйвером в фильме сыграет Руни Мара, однако с течением времени она выбыла из проекта.
Песни для мюзикла, рассказывающего о несчастных влюбленных из Голливуда, написала американская рок-группа Sparks, также за музыкальную составляющую отвечает продюсер и композитор Мариус де Врис, работавший над «Ла-Ла Лендом».