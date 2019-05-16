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Марион Котийяр сыграет в мюзикле Леоса Каракса

16 мая
2019 год

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16 мая 2019
Обладательница премии «Оскар» за работу в фильме «Жизнь в розовом цвете» Марион Котийяр сыграет вместе с Адамом Драйвером в романтическом мюзикле «Аннетт» (Annette) французского режиссера Леоса Каракса, сообщает Variety.

Марион Котийяр сыграет в мюзикле Леоса Каракса
фото: Леос Каракс на съемках фильма "Корпорация "Святые моторы"

О проекте, который станет англоязычным дебютом Каракса, стало известно еще три года назад. Тогда предполагалось, что вместе с Драйвером в фильме сыграет Руни Мара, однако с течением времени она выбыла из проекта.

Песни для мюзикла, рассказывающего о несчастных влюбленных из Голливуда, написала американская рок-группа Sparks, также за музыкальную составляющую отвечает продюсер и композитор Мариус де Врис, работавший над «Ла-Ла Лендом».

Съемки картины начнутся уже этим летом.
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Жизнь в розовом цветеЛа-Ла Ленд

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