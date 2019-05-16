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Роберт Де Ниро окажется в долгу перед Морганом Фриманом

16 мая
2019 год

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16 мая 2019
Роберт Де Ниро, Томми Ли Джонс и Морган Фриман сыграют главные роли в экшн-комедии Джорджа Галло «Обратная тропа» (The Comeback Trail), сообщает Deadline.

Роберт Де Ниро окажется в долгу перед Морганом Фриманом

По сюжету герой Де Ниро – Макс Барбер – оказавшись должником криминального авторитета (Фриман), вынужден пойти на мошенничество со страховкой. Он организовывает съемки вестерна по не самому хорошему сценарию и берет на главную роль «сбитого летчика», некогда бывшего известным актером Дюка Монтану (Томми Ли Джонс), чтобы убить его прямо во время первых съемочных дней. Прознав об этом Дюк пытается противостоять трагедии, а вместе с тем искупить ошибки прошлого и заставить Макса сделать то же самое.

Картина станет ремейком одноименной ленты американского режиссера Гарри Харвитца. Джордж Галло, ответственный за франшизу «Плохие парни», сам напишет сценарий своей «Обратной тропы». Производство ленты начнется уже в июне.
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