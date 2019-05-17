Кшиштофу Занусси исполнилось 80 лет

Сегодня, 17 июня
, исполнилось 80
лет выдающемуся польскому режиссёру кино, телевидения и театра, сценаристу, продюсеру, преподавателю и частому гостю в России Кшиштофу Занусси
.
Мастер родился 17 июня 1939
года в Варшаве в семье с итальянскими корнями. С 1955-го по 1959-й был студентом физического факультета Варшавского университета, затем изучал философию в Ягеллонском университете в Кракове. В 1966-м закончил режиссёрский факультет Лодзинской киношколы. Его дипломная работа — «Смерть провинциала» — завоевала приз «Серебряные Львы» на смотре в Мангейме, а также награды на фестивалях в Венеции, Вальядолиде, Москве и отечественные призы.
С 1966-го им были сняты 82 документальных, короткометражных и художественных фильмов для кино и телевидения в Польше и за её пределами. В полнометражном игровом кино дебютировал в 1969-м картиной «Структура кристалла». Затем последовали «Семейная жизнь», «За стеной», «Иллюминация», «Квартальный отчёт», «Убийство в Катамаунте», «Защитные цвета», «Спираль», «Константа», «Год спокойного солнца», «Парадигма», «Прикосновение руки», «Галоп», «Брат нашего бога», «Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путём», «Персона нон грата», «Чёрное солнце», «Сердце на ладони», «Инородное тело» и многие другие. Среди неигровых работ режиссёра — «Лицом к лицу» и «Зачёт». С 1967-го является директором и художественным руководителем Киностудии TOR. На его счету также 66
сценариев, написанных им самим и в соавторстве, 24
продюсерских проекта и пять ролей. Сотрудничал с Кшиштофом Кеслёвским на картинах «Двойная жизнь Вероники» и «Три цвета: Белый».
С 1987-го работает в театре. Десять лет проработал вице-президентом Союза кинематографистов Польши. Одновременно преподаёт в Высшей государственной школе кино, телевидения и театра, является профессором Силезского Университета в Катовицах, сотрудничает с National Film School в Великобритании, ведёт режиссёрскую работу в театрах Польши, Италии, Франции, Германии и России. В 2008-м на сцене Новосибирского государственного драматического театра «Старый дом» поставил спектакль «Дуэт» по пьесе О. Эскина. Кроме того, с 1994-го является консультантом Комиссии по делам культуры в Ватикане, президентом общества EUROVISION, почётным доктором ВГИКа, членом Польского ПЕН-клуба и Союза польских писателей. Автор нескольких сборников телекиносценариев, книг «Беседы о любительском кино» и «Пора умирать».
Обладатель 62
престижных наград, включая три приза фестивалей в Каннах, Локарно и Москве, премии Берлинале, Роттердамского и Токийского смотров, десять наград кинофестиваля в Гдыне и Мостры, «Премио Давид Эуропео» и премию «Давид Ди Донателло».