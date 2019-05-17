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Вот это поворот: вампир Эдвард превратится в Бэтмена

17 мая
2019 год

Новости кино >>
17 мая 2019
Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон может воплотить образ Бэтмена в грядущем кинокомиксе DC, за постановку которого отвечает Мэтт Ривз. Выход картины запланирован на 25 июня 2021-го, уточняет Variety.

Переговоры с актёром, являющимся главным претендентом на роль, пока ещё не завершены. В случае успеха Паттинсон, 13 мая достигший возраста Иисуса Христа, станет вторым молодым Бэтменом в истории кино после Кристиана Бейла, впервые сыгравшего супергероя в возрасте 31 года.

Вот это поворот: вампир Эдвард превратится в Бэтмена
фото: ign.com

Ривз начнёт подготовку к работе над фильмом уже этим летом, а к съёмкам он приступит, скорее всего, не раньше конца 2019 -го. Комментариев от Warner Bros. пока нет.

Работа над сценарием ленты, от режиссёрского кресла которой ранее отказался Бэн Аффлек, началась летом 2017 года. Ривз планирует изобразить персонажа детективом, а также привнести в сюжет дух нуара.
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