Вот это поворот: вампир Эдвард превратится в Бэтмена

Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон
может воплотить образ Бэтмена в грядущем кинокомиксе DC, за постановку которого отвечает Мэтт Ривз
. Выход картины запланирован на 25 июня 2021-го, уточняет Variety
.
Переговоры с актёром, являющимся главным претендентом на роль, пока ещё не завершены. В случае успеха Паттинсон, 13 мая достигший возраста Иисуса Христа, станет вторым молодым Бэтменом в истории кино после Кристиана Бейла
, впервые сыгравшего супергероя в возрасте 31 года.
Ривз начнёт подготовку к работе над фильмом уже этим летом, а к съёмкам он приступит, скорее всего, не раньше конца 2019 -го. Комментариев от Warner Bros. пока нет.
Работа над сценарием ленты, от режиссёрского кресла которой ранее отказался Бэн Аффлек
, началась летом 2017 года. Ривз планирует изобразить персонажа детективом, а также привнести в сюжет дух нуара.