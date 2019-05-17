К зрителям вернутся персонажи «Улиц разбитых фонарей»

20 мая в 19.40 на НТВ стартует продолжение популярного детектива «Улицы разбитых фонарей-16», в чью основу легли повести Андрея Кивинова. Согласно пресс-службе телеканала, впервые сериал о сотрудниках убойного отдела вышел в 1999 году, что позволило ему в 2018-м стать самым продолжительным по времени в эфире многосерийным телешоу в истории отечественного телевидения.
фото: Пресс-служба телеканала НТВ
По сюжету генерал Алексей Николаевич Мерзликин (Борис Клюев) «навязывает» на службу к полковнику полиции и начальнику Межрайонного УВД Олегу Соловцу (Александр Половцев) свою племянницу, лейтенанта Эллу Дмитриеву (Ольга Михайлова). Вместе с опытными следователями – начальником убойного отдела, майором полиции Игорем Крымовым (Михаил Лучко), капитаном Андреем Рыдановым (Олег Андреев) и старшим лейтенантом Маргаритой Потапенко (Елена Купрашевич) – Элла приступает к расследованию убийства скупщика краденных драгоценностей. Им предстоит выяснить, кто виновен в смерти крупного бизнесмена и его супруги, кому «перешла дорогу» ассистентка фокусника, как жена известного режиссёра связана с его смертью, чем обернулся рядовой вызов для врача скорой помощи, а также раскрыть другие запутанные преступления.
По словам актёра Олега Андреева, «это добрая сказка с обаятельными и милыми героями, которая была написана в очень нужное для людей время. Поэтому она так и полюбилась зрителю. Привлекает то, что можно импровизировать, что-то придумывать и сочинять несмотря на то, что все, казалось бы, сценарные ходы исчерпаны. В новых сериях мой герой – капитан Рыданов – взрослеет, мудреет, но остаётся таким же неунывающим и безбашенным парнем. Иногда он, конечно, может взгрустнуть, но только на тему, что ещё не майор или что нет боевой подруги рядом».