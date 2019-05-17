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Нуми Рапас завербует Моссад

17 мая
2019 год

Новости кино >>
17 мая 2019
Нуми Рапас сыграет главную роль в биографической экшн-драме «Сильвия» (Sylvia) Вики Джуисон, с которой сотрудничала над экшн-триллером «Близко». Сценарий, как и для предыдущей картины, вновь напишет Руперт Уитакер, а основой послужит книга Рама Орена и Моти Кфира «Сильвия Рафаэль: Жизнь и смерть шпиона Моссада». Об этом сообщает Variety.


Актриса предстанет в образе шпионки Сильвии Рафаэль. Она родилась в ЮАР в 1937-м и в 1963-м из-за антисемитских настроений перебралась в Израиль. Здесь на неё обратил внимание Моссад. Бывшая учительница получила известность благодаря карательной операции «Гнев Божий», задуманной для устранения Али Хасана Саламе и других членов палестинской организации «Черный сентябрь», повинных в убийстве 11 израильских спортсменов на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году. Но из-за роковой ошибки группа Рафаэль убила невиновного марокканского официанта. Сильвия была арестована в Норвегии и отсидела 15 месяцев, после чего её депортировали в Израиль. Умерла в ЮАР в 2005 году.

Фильм планирует выпустить Netflix в январе 2020-го.
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