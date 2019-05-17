Нуми Рапас завербует Моссад

Нуми Рапас
сыграет главную роль в биографической экшн-драме «Сильвия»
(Sylvia) Вики Джуисон
, с которой сотрудничала над экшн-триллером «Близко»
. Сценарий, как и для предыдущей картины, вновь напишет Руперт Уитакер
, а основой послужит книга Рама Орена
и Моти Кфира «Сильвия Рафаэль: Жизнь и смерть шпиона Моссада»
. Об этом сообщает Variety
.
Актриса предстанет в образе шпионки Сильвии Рафаэль. Она родилась в ЮАР в 1937-м и в 1963-м из-за антисемитских настроений перебралась в Израиль. Здесь на неё обратил внимание Моссад. Бывшая учительница получила известность благодаря карательной операции «Гнев Божий», задуманной для устранения Али Хасана Саламе и других членов палестинской организации «Черный сентябрь», повинных в убийстве 11 израильских спортсменов на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году. Но из-за роковой ошибки группа Рафаэль убила невиновного марокканского официанта. Сильвия была арестована в Норвегии и отсидела 15 месяцев, после чего её депортировали в Израиль. Умерла в ЮАР в 2005 году.
Фильм планирует выпустить Netflix в январе 2020-го.