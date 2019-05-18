Российским зрителям покажут всю подноготную индийского крикета

Кино-театр.ру представляет дублированной трейлер индийской спортивной драмы «22 ярда»
, снятой бывшей спортивной журналисткой Митали Гошал
.
Картина рассказывает об успешном спортивном агенте Роне Сене, который занимается продвижением молодых талантов в популярной в Индии игре - крикет. Однако сейчас его карьера висит на волоске, и от решений Рона зависит, останется ли он в большом спорте или его ждет всеобщая ненависть и, как результат, полное забвение.
Режиссер Митали Гошал - эксперт в области крикета. Вся ее жизнь до того, как она пришла в кино, связана с этим видом спорта - как профессионала в начале карьеры, и позже как журналиста: «До того, как приступить к работе над фильмом, я была журналистом и много путешествовала с командой по крикету, освещая матчи. Эти путешествия не ограничивались только Индией, я побывала и в других странах, где играют в крикет. Там мне посчастливилось познакомиться с потрясающими людьми, которые так же сильно любят этот спорт, как и я. Наверное, именно во время этих путешествий у меня и появилась задумка создать этот проект. Сделать фильм не только о конкретном виде спорта, но и рассказать о людях, от которых зависит сама игра
».
Роли в фильме сыграли Барун Собти
, Амартья Рай
, Раджит Капур
, Панчи Бора
, Чаити Гошал
, Раджеш Шарма
, Гитика Тьяги
, Картикей Трипатхи
, Викрам Кочхар
, Мринал Махержи
и другие.
«Для меня «22 ярда» - это первый проект в моей карьере
, - рассказал Амартья Рай. - Мне невероятно повезло стать частью команды. Признаюсь честно, я безумно волновался, что не оправдаю возложенных на меня надежд, поэтому готовился к роли игрока в крикет очень усердно: каждый день занимался с тренером по несколько часов и вызубрил сценарий вплоть до запятых. Однако на съемочной площадке мое напряжение моментально исчезало. У нас была потрясающая атмосфера, работать в которой было одно удовольствие. Если у меня возникали какие-то трудности, что-то не получалось, то Барун и Митали всегда были готовы дать совет, как лучше обыграть ту или иную сцену
».
В российский прокат «22 ярда»
выходит 6 июня 2019 года.