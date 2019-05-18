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Российским зрителям покажут всю подноготную индийского крикета

18 мая
2019 год

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18 мая 2019
Кино-театр.ру представляет дублированной трейлер индийской спортивной драмы «22 ярда», снятой бывшей спортивной журналисткой Митали Гошал.


Картина рассказывает об успешном спортивном агенте Роне Сене, который занимается продвижением молодых талантов в популярной в Индии игре - крикет. Однако сейчас его карьера висит на волоске, и от решений Рона зависит, останется ли он в большом спорте или его ждет всеобщая ненависть и, как результат, полное забвение.

Режиссер Митали Гошал - эксперт в области крикета. Вся ее жизнь до того, как она пришла в кино, связана с этим видом спорта - как профессионала в начале карьеры, и позже как журналиста: «До того, как приступить к работе над фильмом, я была журналистом и много путешествовала с командой по крикету, освещая матчи. Эти путешествия не ограничивались только Индией, я побывала и в других странах, где играют в крикет. Там мне посчастливилось познакомиться с потрясающими людьми, которые так же сильно любят этот спорт, как и я. Наверное, именно во время этих путешествий у меня и появилась задумка создать этот проект. Сделать фильм не только о конкретном виде спорта, но и рассказать о людях, от которых зависит сама игра».

Российским зрителям покажут всю подноготную индийского крикета

Роли в фильме сыграли Барун Собти, Амартья Рай, Раджит Капур, Панчи Бора, Чаити Гошал, Раджеш Шарма, Гитика Тьяги, Картикей Трипатхи, Викрам Кочхар, Мринал Махержи и другие.

«Для меня «22 ярда» - это первый проект в моей карьере, - рассказал Амартья Рай. - Мне невероятно повезло стать частью команды. Признаюсь честно, я безумно волновался, что не оправдаю возложенных на меня надежд, поэтому готовился к роли игрока в крикет очень усердно: каждый день занимался с тренером по несколько часов и вызубрил сценарий вплоть до запятых. Однако на съемочной площадке мое напряжение моментально исчезало. У нас была потрясающая атмосфера, работать в которой было одно удовольствие. Если у меня возникали какие-то трудности, что-то не получалось, то Барун и Митали всегда были готовы дать совет, как лучше обыграть ту или иную сцену».

В российский прокат «22 ярда» выходит 6 июня 2019 года.
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Российским зрителям покажут всю подноготную индийского крикета фотографии
Российским зрителям покажут всю подноготную индийского крикета фотографии
Российским зрителям покажут всю подноготную индийского крикета фотографии
Российским зрителям покажут всю подноготную индийского крикета фотографии
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