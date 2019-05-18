Итан Хоук и Алессандро Нивола составят кантри-дуэт

Друзья «не разлей вода» Итан Хоук
и Алессандро Нивола
воплотят образы Чарли
и Айры Лувинов
в биографической ленте Фила Моррисона «Дьявол существует»
(Satan Is Real) о жизни и смерти известных кантри-музыкантов ХХ века, уверяет Variety
.
Братья прославились из-за того, что успешно воплотили в реальность музыкальный термин blood harmony (гармония крови), обозначающий гармонию, которой достигают члены одной семьи. Благодаря генам Лувины могли передать голосом один и тот же тон. При этом оба сильно отличались друг от друга характерами. Чарли знали как спокойного человека, а за Айрой закрепилась слава бунтаря, разрушавшего всё вокруг. В частности, он разбил свою мандолину.
Для исполнителей главных ролей, по словам Хоука, гармония крови – «очень важное выражение. Оно звучит одновременно жестоко и красиво – и такой же должна быть музыка. Агрессивной. Эклектичной. Странной. Это не бруклинский фолк-рок. Это не кантри крутых парней. Это деревенская евангельская музыка. Мы хотим вложить в фильм всю нашу любовь, разочарования и всю настоящую жизнь».
За сценарий фильма отвечают Джон Реймонд
и Шелби Гейнс
. Актёры записали в студии несколько песен дуэта для картины, задуманной как музыкальный аналог «Бешеного быка»
. «Мы любим выпить пива и поиграть на гитаре. Теперь будем заниматься этим по работе», –
подчеркнул Нивола.