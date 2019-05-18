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Итан Хоук и Алессандро Нивола составят кантри-дуэт

18 мая
2019 год

Новости кино >>
18 мая 2019
Друзья «не разлей вода» Итан Хоук и Алессандро Нивола воплотят образы Чарли и Айры Лувинов в биографической ленте Фила Моррисона «Дьявол существует» (Satan Is Real) о жизни и смерти известных кантри-музыкантов ХХ века, уверяет Variety.

Братья прославились из-за того, что успешно воплотили в реальность музыкальный термин blood harmony (гармония крови), обозначающий гармонию, которой достигают члены одной семьи. Благодаря генам Лувины могли передать голосом один и тот же тон. При этом оба сильно отличались друг от друга характерами. Чарли знали как спокойного человека, а за Айрой закрепилась слава бунтаря, разрушавшего всё вокруг. В частности, он разбил свою мандолину.

Итан Хоук и Алессандро Нивола составят кантри-дуэт

Для исполнителей главных ролей, по словам Хоука, гармония крови – «очень важное выражение. Оно звучит одновременно жестоко и красиво – и такой же должна быть музыка. Агрессивной. Эклектичной. Странной. Это не бруклинский фолк-рок. Это не кантри крутых парней. Это деревенская евангельская музыка. Мы хотим вложить в фильм всю нашу любовь, разочарования и всю настоящую жизнь».

За сценарий фильма отвечают Джон Реймонд и Шелби Гейнс. Актёры записали в студии несколько песен дуэта для картины, задуманной как музыкальный аналог «Бешеного быка». «Мы любим выпить пива и поиграть на гитаре. Теперь будем заниматься этим по работе», – подчеркнул Нивола.
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