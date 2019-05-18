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Завершились съёмки «Серебряных коньков»

18 мая
2019 год

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18 мая 2019
В Санкт-Петербурге завершились съёмки романтического приключенческого фильма «Серебряные коньки», чей выход в прокат запланирован на 13 февраля 2020 года. Главные роли в картине играют дебютанты Фёдор Федотов и Соня Присс. Компанию на экране им составляют Алексей Гуськов, Юрий Колокольников, Северия Янушаускайте, Кирилл Зайцев, Юрий Борисов, Александра Ревенко, Тимофей Трибунцев, Сергей Колтаков, Дени Лаван и Кэти Бэлтон, сообщает пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип», ответственной за производство ленты вместе с группой компаний ГПМ КИТ, «Кинослово» и студией «ТРИТЭ».

Завершились съёмки «Серебряных коньков»
фото: Пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

По сюжету в предновогоднем Петербурге 1899 года встречаются молодые люди из разных миров – сын бедняка-фонарщика и бунтующая аристократка. Волею судьбы им предстоит вместе пережить немало приключений на пути к своей мечте.

Съёмки с конца января проходили в Санкт-Петербурге (во дворцах Великих князей, в Михайловском замке) и Ленинградской области (в Кронштадте, Гатчине, Всеволжске). Большая часть съёмок прошла на замёрзших реках и каналах Петербурга. Съёмочная группа строила и украшала ледовые ярмарки и катки, а когда весна начала вступать в свои права, для съёмок экшн-сцен на льду в павильоне была выстроена декорация замерзшей Мойки. Впереди – монтаж и пост-продакш. За компьютерную графику отвечает студия визуальных эффектов CGF Александра Горохова.

Завершились съёмки «Серебряных коньков»
фото: Пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

«Это были очень непростые полгода жизни, но воспоминания от съёмок остались только положительные! У нас собралась команда потрясающих профессионалов, которые невероятно преданы кино, поэтому даже недельные ночные смены с морозом и метелью прошли на удивление легко, в творческой атмосфере», – рассказал о своём полнометражном режиссёрском дебюте известный клипмейкер и режиссёр рекламы Михаил Локшин.

Все актёры, кому по роли приходилось стоять на коньках, прошли серьёзную подготовку. Фёдору Федотову повезло чуть больше коллег: он с трёх лет занимался хоккеем, – но для фильма актёру нужно было освоить совсем другой, нехоккейный, стиль катания, на что ушло три месяца интенсивных тренировок. Практически все трюки в фильме Фёдор выполнил сам. «Я счастлив, что первую большую роль в кино получил именно в "Серебряных коньках", и вдвойне счастлив, что эти грандиозные по размаху съёмки проходили в моём родном городе. Горжусь, что мне выпала честь представлять Петербург в большой московской компании суперпрофессионалов, которых объединил этот проект», – поделился своими впечатлениями молодой актёр.
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