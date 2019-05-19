Томасу Винтербергу исполнилось 50 лет

Сегодня, 19 мая
, исполнилось 50
лет известному датскому режиссёру, сценаристу, продюсеру, соратнику Ларса фон Триера
и соавтору манифеста «Догма 95» Томасу Винтербергу
, снявшему в 1998-м первый фильм по правилам «Догмы» — «Торжество»
.
Томас Винтерберг родился 19 мая 1969
года в Копенгагене. В 19 лет поступил в Датскую национальную киношколу, которую с успехом закончил в 1993-м. Его дипломный проект — короткометражный «Последний раунд»
— получил награду продюсеров и приз жюри на Мюнхенском международном студенческом кинофестивале, а также первый приз на смотре в Тель-Авиве.
В полнометражном кино дебютировал в 1996-м картиной «Величайшие герои»
. Через два года вышло «Торжество», удостоенное 28
наград, включая Приз жюри Канн. Всего на счету режиссёра 23
постановки, 13
сценариев, пять продюсерских проектов и четыре актёрские работы. Он поставил такие фильмы, как «Всё о любви»
, «Дорогая Венди»
, «Возвращение домой»
, «Субмарино»
, «Охота»
, «Вдали от обезумевшей толпы»
, «Коммуна»
и «Курск»
, который выйдет в российский прокат 27 июня.
Обладатель 49
наград, среди которых два приза Каннского фестиваля, три европейских «Оскара» и премия ММКФ. В настоящий момент снимает у себя на родине ленту под названием Druk
.