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Томасу Винтербергу исполнилось 50 лет

19 мая
2019 год

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19 мая 2019
Сегодня, 19 мая, исполнилось 50 лет известному датскому режиссёру, сценаристу, продюсеру, соратнику Ларса фон Триера и соавтору манифеста «Догма 95» Томасу Винтербергу, снявшему в 1998-м первый фильм по правилам «Догмы» — «Торжество».

Томасу Винтербергу исполнилось 50 лет

Томас Винтерберг родился 19 мая 1969 года в Копенгагене. В 19 лет поступил в Датскую национальную киношколу, которую с успехом закончил в 1993-м. Его дипломный проект — короткометражный «Последний раунд» — получил награду продюсеров и приз жюри на Мюнхенском международном студенческом кинофестивале, а также первый приз на смотре в Тель-Авиве.

В полнометражном кино дебютировал в 1996-м картиной «Величайшие герои». Через два года вышло «Торжество», удостоенное 28 наград, включая Приз жюри Канн. Всего на счету режиссёра 23 постановки, 13 сценариев, пять продюсерских проектов и четыре актёрские работы. Он поставил такие фильмы, как «Всё о любви», «Дорогая Венди», «Возвращение домой», «Субмарино», «Охота», «Вдали от обезумевшей толпы», «Коммуна» и «Курск», который выйдет в российский прокат 27 июня.

Обладатель 49 наград, среди которых два приза Каннского фестиваля, три европейских «Оскара» и премия ММКФ. В настоящий момент снимает у себя на родине ленту под названием Druk.
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Вдали от обезумевшей толпыВозвращение домойВсё о любвиДорогая ВендиКоммунаКурскОхотаСубмариноТоржество. Догма № 1

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