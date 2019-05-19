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Чулпан Хаматова едет по каторжному маршруту в Сибирь

19 мая
2019 год

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19 мая 2019
Кино-театр.ру представляет трейлер сериала «Зулейха открывает глаза» - экранизации знаменитого одноименного романа Гузель Яхиной.


Зима 1930 года. У татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму раскулачивают и отправляют по каторжному маршруту в Сибирь. Тридцать ссыльных оказываются брошенными в глухой тайге без пищи, крова и теплой одежды. Неграмотные крестьяне и ленинградские интеллигенты, «деклассированные элементы» и уголовники, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши – все они отстаивают у суровой природы и безжалостного государства свое право на жизнь. Зулейха находит в себе силы пройти через все испытания, главные из которых – испытание Любовью и Прощением. Чтобы выжить – нужно любить. Даже если это любовь к злейшему врагу. Чтобы выжить – нужно простить. Себя, других, свою судьбу – страшную, и свою родину – жестокую. Даже саму историю, в которой, как и в каждой человеческой жизни, так мало справедливости...

Чулпан Хаматова едет по каторжному маршруту в Сибирь

Главные роли в сериале сыграли Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Елена Шевченко, Александр Сирин, Александр Баширов, Юлия Пересильд, Роман Мадянов, Евгений Морозов, Рамиль Сабитов, Роза Хайруллина, Дмитрий Куличков, Николай Козак, Семён Шкаликов и другие.

Дата премьеры сериала пока не сообщается.
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Стартовали съёмки экранизации романа Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза»
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Чулпан Хаматова едет по каторжному маршруту в Сибирь фотографии
Чулпан Хаматова едет по каторжному маршруту в Сибирь фотографии
Чулпан Хаматова едет по каторжному маршруту в Сибирь фотографии
Чулпан Хаматова едет по каторжному маршруту в Сибирь фотографии
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