Чулпан Хаматова едет по каторжному маршруту в Сибирь

Кино-театр.ру представляет трейлер сериала «Зулейха открывает глаза»
- экранизации знаменитого одноименного романа Гузель Яхиной.
Зима 1930 года. У татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму раскулачивают и отправляют по каторжному маршруту в Сибирь. Тридцать ссыльных оказываются брошенными в глухой тайге без пищи, крова и теплой одежды. Неграмотные крестьяне и ленинградские интеллигенты, «деклассированные элементы» и уголовники, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши – все они отстаивают у суровой природы и безжалостного государства свое право на жизнь. Зулейха находит в себе силы пройти через все испытания, главные из которых – испытание Любовью и Прощением. Чтобы выжить – нужно любить. Даже если это любовь к злейшему врагу. Чтобы выжить – нужно простить. Себя, других, свою судьбу – страшную, и свою родину – жестокую. Даже саму историю, в которой, как и в каждой человеческой жизни, так мало справедливости...
Главные роли в сериале сыграли Чулпан Хаматова
, Сергей Маковецкий
, Елена Шевченко
, Александр Сирин
, Александр Баширов
, Юлия Пересильд
, Роман Мадянов
, Евгений Морозов
, Рамиль Сабитов
, Роза Хайруллина
, Дмитрий Куличков
, Николай Козак
, Семён Шкаликов
и другие.
Дата премьеры сериала пока не сообщается.